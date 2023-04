Reduziert: Amazon Smart Plug für 14,99 Euro, Smart Air Quality Monitor für 54,99 Euro

Der Amazon Smart Plug (Amazon-Link) ist im Vergleich zu ähnlichen Produkten ziemlich groß (101,1 x 79,4 x 56 Millimeter), dafür kostet die WLAN-Steckdose mit 14,99 Euro aktuell aber auch besonders wenig. Wird ein dummes Gerät mit der Steckdose verbunden, kann man dieses per Alexa steuern, wobei man hier nur zwischen An und Aus unterschieden kann. Ebenso könnt ihr den Smart Plug in Routinen einbinden und mit anderen Geräten gleichzeitig schalten.

Amazon Smart Air Quality Monitor für 54,99 Euro

Der Amazon Smart Air Quality Monitor (Amazon-Link) misst die Luftqualität, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaubwert, CO-Wert und den VOC-Wert. Es fehlt leider die CO2-Konzentration. Praktisch: Verwendet man ein Echo Show Gerät und nutzt einen der Sprachbefehle, werden alle Messwerte übersichtlich auf dem Display angezeigt. Hier kann man zudem einen Blick auf den Verlauf werfen.

Ihr könnt Alarme erhalten und Routinen festlegen. So könnt ihr anhand der festgestellten Daten weitere Smart Home Geräte einbinden – ist die Luftqualität schlecht, könnte der Luftreiniger starten. Wer auf Alexa setzt, kann so sein Smart Home weiter erweitern. Aktuell zahlt ihr nur 54,99 Euro statt 79,99 Euro.