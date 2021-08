Nintendo Switch: Sind Spiele-Vorstellungen für euch interessant?

Wir fokussieren uns hier auf appgefahren.de ja bekanntlich auf Apple-Geräte und Technik, die wir gerne privat im Alltag nutzen. Nun habe ich mir Anfang des Monats eine Nintendo Switch gekauft. Die hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, das Konzept der Konsole zum Mitnehmen hat mich aber trotzdem noch fasziniert.

Und was soll ich euch sagen? Als erstes Spiel habe ich Mario Kart 8 Deluxe installiert. Grafisch vielleicht nur auf dem Niveau von aktuellen iOS-Spielen, spielerisch aber bei weitem besser als alles, was aus diesem Genre jemals im App Store gelandet ist. Hier muss man einfach den Hut vor Nintendo ziehen.

Neben den klassischen Konsolen-Spielen gibt es für die Nintendo Switch ja auch einen eShop, in dem man vor allem kleinere Spiele von Indie-Entwicklerteams kaufen kann. Quasi so etwas wie den App Store, nur eben für Switch-Spiele. Und da stellt sich mir die Frage: Wäre so etwas für euch auch interessant?

Es geht um gelegentliche Artikel über Spiele, die mir Freude machen

Natürlich möchte ich hier nicht jeden Tag oder jede Woche neue Spiele für die Switch vorstellen. Aber wie wäre es beispielsweise mit einem monatlichen Überblick über spannende Neuerscheinungen? Oder vereinzelten Berichten über Spiele, die mir persönlich Freude bereitet haben? Quasi als kleinen Blick über den Tellerrand hinaus. Ich bin gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren.

Was ich bereits feststellen musste: Insbesondere die exklusiven Titel sind wirklich teuer, Preise von über 40 oder 50 Euro ist man ja im App Store so gar nicht gewohnt. Wenn es um Spiele mit Namen wie Mario, Zelda oder Pokemon geht und ihr bereits eine Switch im Einsatz habt, dann lohnt sich aktuell aber ein Abstecher zu Saturn. Dort könnt ihr nämlich drei unterschiedlichen Switch-Spiele in den Warenkorb legen und zahlt am Ende nur 111 Euro (zur Aktion). Bei Einzelpreisen um 50 Euro kann man da schon ordentlich sparen.