Noir: Safari-Erweiterung ermöglicht Dark Mode für alle Webseiten

Insbesondere nachts gibt es aus meiner Sicht kaum etwas schlimmeres als helle weiße Webseite, die das ganze Schlafzimmer zum Leuchten bringen. Während viele Apps bereits einen Dark Mode besitzen, sieht es im Web leider anders aus. Doch genau hier gibt es jetzt Abhilfe: Noir (App Store-Link) verspricht einen Dark Mode für Safari.

Die 2,99 Euro teure Safari-Erweiterung für iPhone und iPad stammt von einem niederländischen Entwickler und hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Die ganze Sache funktionierte auf quasi allen Webseiten, die ich besucht habe, wirklich sehr gut. Und selbst wenn mal etwas hakt: Eine kurze Fehlermeldung aus der App heraus und der Entwickler stellt sicher, dass Noir auch für eure Lieblings-Webseite angepasst wird.

Noir merkt sich Einstellungen für einzelne Webseiten

„Noir generiert für jede Website, die du besuchst, einen eigenen dunklen Stil, der auf den Farben basiert, die auf der Seite verwendet werden. Du wirst nicht einmal bemerken, dass dies im Hintergrund geschieht – so schnell geht es – aber du wirst das Endergebnis sicher zu schätzen wissen: einen schönen dunklen Modus, der für jede Website maßgeschneidert ist, bei dem der Kontrast erhalten bleibt und die Highlights immer noch hervorstechen“, verspricht der Entwickler.

Nach der Installation muss man Noir in Safari aktivieren. Zudem ist der Zugriff auf die wichtigsten Funktionen direkt über ein Menü in Safari möglich. Dort kann beispielsweise eingestellt werden, dass eine Webseite immer oder nie im Dark Mode dargestellt wird, regulär orientiert sich Noir am Dark Mode des Systems. Zudem können für einzelne Webseiten auch die Bilder abgedunkelt werden.

Solltet ihr euch schon immer einen echten Dark Mode für Safari gewünscht haben, scheint Noir eine tolle Alternative zu sein. Die seit Ende September erhältliche Anwendung wird auch im deutschen App Store sehr positiv bewertet und ist mit gerade einmal 3,8 MB mehr sehr schlank.