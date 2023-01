OpenCore Legacy Patcher ermöglicht Ventura-Installation auf älteren Macs

Es gibt da draußen einige leistungsstarke Macs, die leider nicht in den Genuss des neuesten macOS Ventura kommen. Ich denke da vor allem an den Mac Pro im Dosen-Design, den Apple bis 2013 hergestellt hat.

Ein Entwicklerteam macht nun genau das möglich. Der OpenCore Legacy Patcher, für den es bereits vor rund zwei Monaten die erste Ventura-Beta gab, kann nun in Version 6.0 geladen werden. Die Anpassungen für Ventura seien allerdings nicht leicht gewesen.

„Apple hat die meisten Legacy-Treiber aus macOS 13 entfernt, da diese Version keine Macs mit Intel-CPUs älter als die siebte Generation mehr unterstützt“, heißt es vom Entwicklerteam. Mit ihrem kleinen Tool kann das neue macOS Ventura nun aber auf folgenden Macs installiert werden:

2008 – 2016 MacBook

2009 – 2017 MacBook Air

2008 – 2016 MacBook Pro

2009 – 2017 Mac mini

2007 – 2017 iMac

2008 – 2013 Mac Pro

Natürlich handelt es sich bei dem Tool um einen Eingriff in die Systemdateien, was von Apple so nicht vorgesehen ist. Es gibt also keine Garantie dafür, dass Ventura auf diesen Macs zu 100 Prozent geschmeidig läuft. Wenn ihr einer alten Möhre neues Leben einhauchen wollt, ist der OpenCore Legacy Patcher aber vielleicht einen Versuch wert.