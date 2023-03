Per SwiftUI: OpenAIs GPT-4-Technologie kann auch iPhone-Apps erstellen

Das Thema Künstliche Intelligenz hat gerade in den letzten Monaten sehr an Fahrt aufgenommen. Der Chatbot ChatGPT von OpenAI wurde zu einem beliebten Tool, um Texte, Bilder und sogar Code zu generieren. Mit der Ankündigung des neuen GPT-4 von OpenAI wird es nun noch mehr Möglichkeiten geben: Die Technologie kann sogar iPhone-Apps mittels SwiftUI kreieren.

Wer bisher noch nichts von GPT bzw. „Generative Pre-Training Transformer“ gehört hat: Dies ist die Technologie, die sich hinter dem beliebten Chatbot ChatGPT versteckt. Die neue Version, bezeichnet als GPT-4, soll laut OpenAI einen „massiven Sprung im Bereich der Verarbeitung natürlicher Sprache“ bedeuten. Laut des Entwicklerteams soll GPT-4 menschenähnlichere Texte besser verstehen und erzeugen, sowie schwierigere Probleme mit höherer Genauigkeit lösen.

Mit GPT-4 sollen sich aber auch ganz neue Möglichkeiten bieten: Bei Twitter berichtet der Entwickler Morten Just, wie er mit Hilfe von GPT-4 eine iPhone-App erstellt hat. Diese empfiehlt dem User täglich fünf neue Filme. Es heißt, lediglich die KI darum zu bitten, die SwiftUI-Programmiersprache von Apple zu verwenden, sowie anzugeben, dass die App Trailer und die Streaming-Plattformen anzeigen soll, auf denen die Filme verfügbar sind.

hey gpt4, make me an iPhone app that recommends 5 new movies every day + trailers + where to watch.

My ambitions grew as we went along 👇 pic.twitter.com/oPUzT5Bjzi

— Morten Just (@mortenjust) March 15, 2023