Philips Air Performer 8000: Neuer 3-in-1-Luftreiniger

Der neue Philips Air Performer 8000 ist schon seit weit mehr als einem Monat im Handel erhältlich. Ich bin aber erst durch Zufall über den neuen Luftreiniger gestoßen und auch sonst sind die Infos im Netz, abgesehen von einem Testbericht auf einem niederländischen Blog, noch äußerst rar gesät. Eine kurze Nachfrage bei einem befreundeten YouTuber: „Das Ding sehe ich auch zum ersten Mal.“

Nun gut, wie dem auch sei. Da ist er also, der Philips Air Performer 8000. Es handelt sich um einen 3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion, der aufgrund seines ziemlich ausgefallenen Designs unweigerlich an die Geräte von Dyson erinnert. Die haben mir in der Vergangenheit viel Freude bereitet, umso gespannter bin ich, was Philips hier zu bieten hat.

Der Hersteller aus den Niederlanden ist auch in einem ganz ähnlichen Preissegment unterwegs, genau 629,99 Euro werden für den Luftreiniger gefordert. Da darf man auf jeden Fall schon von Premium sprechen. Und diese Informationen gibt uns der Hersteller rund um das Gerät mit auf den Weg:

Mit seinem verstellbaren Luftstrom von bis zu 350 Grad kühlt er an heißen Tagen kraftvoll, konstant und sauber wie eine frische Windböe. Ist die Zimmertemperatur zu kühl, heizt er sich durch PTC-Keramiktechnologie innerhalb von drei Sekunden auf. Zudem reinigt der Air Performer selbst große Räume mit bis zu 70 m² gründlich von Allergenen wie Pollen, Tierhaare oder Hausstaubmilben sowie Staub, Viren und Bakterien. Der Aktivkohlefilter entfernt schädliche Gase, unangenehme Gerüche und andere Verschmutzungen.

Auch was die smarte Technik angeht, hat der Philips Air Performer 8000 einiges zu bieten. Geruchsdaten, Raumgröße und Nutzungsmusterwerden analysiert und mit in die automatische Reinigung einbezogen, um Energie zu sparen. Ein Lichtsensor schaltet bei Dunkelheit automatisch die Beleuchtung aus und natürlich ist auch eine App-Anbindung mit an Board.

Mit im Lieferumfang enthalten ist zum eine Fernbedienung zur Steuerung der verschiedenen Funktionen. Bei Nichtgebrauch kann die Fernbedienung einfach magnetisch oben auf dem Turm abgelegt werden.