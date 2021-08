Relumine: Ansehnliches neues Puzzle-Adventure in 3D-Grafik

Das Wochenende naht, und damit für viele auch ein wenig Zeit, sich entspannt mit einem Spiel aus dem App Store zu beschäftigen. Wer sich für Puzzle-Games und Adventures begeistern kann, findet mit Relumine (App Store-Link) eine passende Neuerscheinung, die mit einem Kaufpreis von 1,99 Euro zudem noch sehr erschwinglich ist. Der Download des Spiels ist 140 MB groß und benötigt iOS 9.0 oder neuer auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht.

„Relumine ist ein Rätsel-Abenteuerspiel. Ein Kind namens Relu taucht in eine verlassene Mine ein und entdeckt einen magischen Kristall. Mit der Macht des Kristalls, die Welt zu drehen, erkundet sie die Ruinen einer alten Gesellschaft, wird von einem riesigen Schatten verfolgt und von mysteriösen Geistern geführt, auf der Suche nach ihrem lange verlorenen Papa.“

So beschreibt das Entwicklerteam von Ammil die Neuerscheinung im App Store. Die Steuerung im Spiel erfolgt dabei simpel und ohne große Vorkenntnisse über zwei Finger auf dem Display, mit denen die Hauptfigur Relu bewegt wird. Ein kleiner Pfeil zeigt ständig an, in welche Richtung sich die Protagonistin bewegt.

Atmosphärischer Soundtrack und mystische Umgebungen

Die Geschichte wird über kleine Fragmente erzählt, die Relu auf ihrem Weg einsammelt, und die sich nach und nach zusammenfügen lassen wie eine kleine Land- oder Schatzkarte. Die Hauptfigur bewegt sich durch zahlreiche hübsch gestaltete, mystisch anmutende Umgebungen, die auch in 3D vorliegen und zeitweise gedreht werden müssen, um voranzukommen. Untermalt wird das Gameplay von einem ruhigen, sphärischen Soundtrack, der die Atmosphäre des Spiels weiter hervorhebt.

Wir haben Relumine bereits anspielen können und empfehlen diese ansehnliche kleine Puzzle-Adventure nicht nur allen Fans dieses Genres, sondern auch solchen, die gerne neue Spiele für sich entdecken und sich auf ein entspannt-kniffliges Gameplay einlassen können. Weitere Eindrücke liefert euch abschließend der kleine YouTube-Trailer zu Relumine.