Dredge: Düsteres Fischer-Abenteuer ab Dezember für iOS verfügbar

Im vergangenen Jahr hat das neuseeländische Spiele-Studio Black Salt Games auf Steam das düstere Fischer-Abenteuer Dredge veröffentlicht. In dem Spiel geht es darum, entfernte Inseln zu entdecken und Quests zu erfüllen. Dabei warten die ein oder andere erschreckende Situation auf euch. Ab 18. Dezember ist Dredge auch im App Store für iPhone, iPad und Mac verfügbar.

Am Steuer eines Fischtrawlers navigiert ihr durch stürmische Gewässer zu abgelegnen Inseln und seid auf der Suche nach Fischen, Objekten und Geheimnissen. Gefundene Objekte gilt es zu verkaufen, um weitere Informationen über die Regionen und deren Geschichte zu erhalten. Auf und um die Inseln warten neben Geheimnissen auch merkwürdige Insel- und Meeresbewohner auf euch.

Während ihr am Tag durch ruhiges Fahrwasser gleitet, lauern in der Nacht diverse Gefahren auf euch. Ihr müsst darum euer Boot im Spielverlauf aufrüsten, um in tiefere Gewässer und zu weiter entfernten Inseln zu gelangen. Je weiter ihr im Spiel vorankommt, desto fremdartiger werden eure Entdeckungen. Es gilt, bis zum Schluss wachsam zu bleiben und überlegt vorzugehen.

Im Trailer zur Steam-Version könnt ihr euch schon einmal einen eigenen Eindruck von Dredge verschaffen:

Ab 18. Dezember zum Download bereit

Dredge ist ab dem 18. Dezember im App Store verfügbar. Ihr könnt das Spiel aber bereits jetzt vorbestellen. Das Spiel lässt sich dabei zunächst kostenlos anspielen. Um die Vollversion freizuschalten, wird vermutlich ein Einmalkauf nötig sein. Zu dessen Preis gibt es aber bisher keine Infos. Dredge ist spielbar auf allen iPhones und iPads, auf denen iOS 13 installiert ist. Auf dem Mac könnt ihr Dredge ab macOS 10.13.0 spielen.

Wir sind jedenfalls schon gespannt auf diese Neuerscheinung, die wir uns bereits im App Store vorgemerkt haben. Sobald Dredge dann offiziell erhältlich ist, probieren wir es noch einmal selbst aus und versorgen euch im Anschluss mit allen wichtigen Infos.