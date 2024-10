MacX MediaTrans: Praktischer iPhone-Manager wird aktuell verschenkt

Anzeige. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, in der man sein iPhone regelmäßig per Kabel an den Computer angeschlossen und mit iTunes verwaltet hat? Da mittlerweile größtenteils alles via WLAN abläuft, ist iTunes zur iPhone-Verwaltung weitgehend ausgestorben. Doch es gibt auch Anwendungsfälle, in denen ein sogenannter iPhone-Manager durchaus praktisch ist. Für genau diese Fälle könnt ihr euch das Programm MacX MediaTrans in der aktuellen Version 8.0 komplett gratis sichern!

MacX MediaTrans in Version 8.0 kostenlos herunterladen (zum Download) Es handelt sich um eine Vollversion, allerdings sind zukünftige Updates ausgeschlossen.

Angebot : MacX MediaTrans für 35,64 Euro statt 47,95 Euro kaufen (zum Angebot) Berechtigt für Updates, priorisierten Support und eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Die Programme AWZ AnyPorter, DoYourClone for Mac 3.9 und MacBooster V8.2.0 gibt es gratis dazu!

Was kann man mit MacX MediaTrans machen?

MacX MediaTrans bietet zahlreiche Funktionen, die bei der Verwaltung des eigenen iPhones helfen. Unter anderem könnt ihr ein lokales Backup anlegen, wenn ihr die iCloud nicht nutzt oder ihr nicht vertraut. Als Notfall-Backup ist eine lokale Sicherung auf jeden Fall sinnvoll. Ich spreche aus Erfahrung, da mein iCloud-Backup einmal beschädigt war und ich so Daten verloren habe. Das kommt zum Glück selten vor, aber ausgeschlossen ist es leider nicht.

Wenn ihr euch ein neues iPhone kauft, könnt ihr vorab eine lokale Datensicherung anfertigen. Sollte bei der Übertragung der Daten auf das neue iPhone etwas schiefgehen, habt ihr all eure sensiblen und wichtigen Daten immer parat.

Natürlich ist MacX MediaTrans sowohl mit dem neuen iPhone 16 als auch mit iOS 18 kompatibel.

Fotos einfacher verwalten

Ich bin mit Apples neuer Fotos-App in iOS 18 noch nicht ganz zufrieden. Einige Aktionen und Handgriffe sind für mich nicht intuitiv genug, was auch daran liegen könnte, dass Apple die Fotos-App jahrelang nicht verändert hat und erlernte Handgriffe nicht mehr funktionieren. Wenn ihr Fotos importieren oder exportieren wollt, könnt ihr auf dem Mac natürlich die Fotos-App nutzen. Wenn ihr euer iPhone ohnehin mit MacX MediaTrans verwaltet, könnt ihr auch hier eure Fotos sortieren, neue Fotos importieren oder Fotos für ein Backup exportieren.

Ihr könnt eure Fotobibliothek mit verschiedenen Filtern sortieren, unter anderem nach Selfies, Serienbildern, Videos oder Bildschirmfotos. Außerdem lässt sich die Darstellung des Rasters anpassen, zum Beispiel mit größeren Vorschaubildern. Ihr könnt bequem neue Ordner anlegen und Fotos, wie etwa die vom letzten Urlaub, gesammelt verschieben.

Was ich an MacX MediaTrans besonders schätze, ist der schnelle Export. Rund 100 Fotos in 4K-Qualität könnt ihr innerhalb von nur 8 Sekunden auf eurem Mac speichern. Stellt dafür sicher, dass ihr ein schnelles USB-C-Kabel verwendet – beispielsweise dieses hier.

Fotos und Videos automatisch konvertieren

Wenn ihr Fotos und Videos in anderen Formaten nutzt, wandelt MacX MediaTrans die Dateien für euch automatisch um. So werden MKV-, FLV- oder WMV-Videodateien beim Import konvertiert, ebenso erfolgt beim Foto-Export eine Umwandlung von HEIC zu JPG. Optional könnt ihr auch das Originalformat exportieren.

Musik-Manager erstellt auch Klingeltöne

Im Bereich „Musik-Manager“ könnt ihr mit MacX MediaTrans gekaufte und eigene Musik verwalten, exportieren, löschen und mehr. Gleichzeitig könnt ihr aus vorhandener Musik schnell einen Klingelton erstellen, damit Anrufe mit eurem Lieblingssong angekündigt werden. Darüber hinaus könnt ihr auch gespeicherte iTunes-Musik, Videos, Hörbücher und mehr auf den Mac übertragen und mit einem anderen Programm anhören.

Jetzt MacX MediaTrans kostenlos ausprobieren

Da MacX MediaTrans aktuell komplett kostenlos angeboten wird, könnt ihr einen unverbindlichen Test starten. Die Funktionen der Version 8.0 könnt ihr weiterhin kostenlos nutzen, zukünftige Updates sind allerdings nur mit der kostenpflichtigen Vollversion verfügbar, die derzeit ebenfalls im Angebot ist.