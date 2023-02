Roommate Albert: Energieverbrauchs-Monitor jetzt mit Erinnerungsfunktion

Im November des letzten Jahres haben wir erstmals über die seinerzeit neu im App Store erschienene App Roommate Albert (App Store-Link) berichtet. Mit der Anwendung lassen sich Zählerstände und damit voraussichtliche Kosten für Strom, Gas und Wasser prognostizieren. Roommate Albert kostet einmalig 2,49 Euro im App Store und kann ab iOS/iPadOS 16.0 oder neuer auf das Gerät geladen werden. Die in deutscher Sprache verfügbare App benötigt lediglich rund 9 MB an freiem Speicherplatz.

Mit Roommate Albert sollen Nutzer und Nutzerinnen ein besseres Verständnis für den aktuellen Energieverbrauch aufbauen. Dazu trägt man nach dem Start der App den aktuellen Tarif ein und startet mit dem Ablesen der Zähler. Sobald man die beiden Datenpunkte für jede Verbrauchsart eingetragen hat, kann die App die Arbeit erledigen und zeigt dann die Prognose für den aktuellen Monat an. Roommate Albert verfügt darüber hinaus über eine grafische Darstellung der Daten und erlaubt es neben dem Einpflegen von eigenen Tarifen auch Tarifänderungen zu konfigurieren. Als Verbrauchsarten stehen neben Strom und Gas auch Wasser und Warmwasser zur Verfügung.

Backups können jetzt automatisch erstellt werden

Seit dem Release der App im letzten November hat Entwickler Julian Kahnert aus dem norddeutschen Oldenburg einiges an Arbeit in seine App gesteckt und vor kurzem Version 1.4.0 bzw. 1.4.1 von Roommate Albert im App Store veröffentlicht. Mit den vergangenen Updates gibt es unter anderem folgende neue Funktionen und Verbesserungen:

Anzeige von Wetterdaten zum Vergleich des aktuellen Strom- und Gasverbrauchs mit der mittleren Außentemperatur

Option für automatische Backups

Push-Benachrichtigungen zur Erinnerung an das Speichern eines Datenpunkts

Option zum Speichern von Messbildern in der Fotobibliothek

CSV-Import

Der Entwickler weist zudem darauf hin, dass er die Einführungsphase von Roommate Albert zum 1. März 2023 beendet und sich der Preis der App dann erhöht. „Es bleibt aber bei einem Einmalkauf ohne Abo und ohne weitere ‚Premium-Features‘“, erklärt Kahnert in einer E-Mail an uns. „Im Klartext: Einmal gekauft, ist die App in vollem Umfang verfügbar.“ Wer also Interesse an einem Energieverbrauchs-Monitor wie Roommate Albert hat, kann noch bis Ende Februar zum vergünstigten Preis von 2,49 Euro für die Vollversion zuschlagen.