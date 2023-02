Philips Hue: Neue tragbare Tischleuchte ist jetzt verfügbar

Es gibt mal wieder etwas Neues von Philips Hue. Okay, in diesem Fall ist neu gar nicht mal so neu, denn die Philips Hue Go Portable wurde bereits im vergangenen Sommer angekündigt. Der Start in Europa musste dann aber verschoben werden. Jetzt ist es soweit: Die Philips Hue Go Portable kann in zwei verschiedenen Farben und abnehmbaren farbigen Silikongriffen bestellt werden. Verfügbar ist die tragbare Tischleuchte für 159,99 Euro im offiziellen Online-Shop von Philips Hue.

Der Preis ist natürlich eine Ansage, zumal es beispielsweise bei Amazon ähnlich gestaltete Tischleuchten mit Akku gibt, deren Preis zwischen 50 und 100 Euro liegt. Aber egal ob die 60 Euro teure Tischleuchte von K-Bright oder die 80 Euro teure Nuindie Akku-Tischlampe – aus technischer Sicht können die günstigeren Modelle nicht mit der teuren Philips Hue Go Portable mithalten. Insbesondere nicht bei der Helligkeit.

Während günstigere Modelle oftmals nur auf 150 bis 250 Lumen kommen, sind es bei der tragbaren Tischleuchte von Philips Hue satte 530 Lumen. Selbst bei Standard-Weiß ist die Tischleuchte mit 370 Lumen noch rund doppelt so hell. Zudem darf man nicht vergessen, dass Philips Hue nicht nur fest eingestellte Weißtöne, sondern das komplette Spektrum bietet. Verschiedene Weißtöne oder eine von 16 Millionen Farben, alles kein Problem. Und dazu gesellt sich ja noch die smarte Anbindung…

Einfache Steuerung für Hue-Neulinge

Die Philips Hue Go Portable bietet einen Knopf an der Oberseite, mit der man sie nicht nur ein- und ausschalten, sondern auch durch verschiedene vorgefertigte Szenen wechseln kann. Zudem kann über die Hue-App eine Verbindung per Bluetooth hergestellt werden, um eine eigene Farbe einzustellen oder einen Effekt auszuwählen. Den vollen Funktionsumfang inklusive HomeKit gibt es dann nach der Kopplung via ZigBee mit der Hue Bridge.

Die wassergeschützte Lampe wird mit einer Ladestation ausgeliefert, die allerdings nur für den Innenbereich gedacht ist. Die Akkulaufzeit beträgt bei hellen Szenen rund 6 Stunden, bei „dunkleren“ Szenen wie Kerzenflackern oder Kaminfeuer sind bis zu 48 Stunden drin.

Sollte euch das Design der Philips Hue Go Portable gefallen, bekommt ihr eine praktische Smart Home Lampe, die im Innenbereich auf dem Nachttisch oder einem Sideboard ebenfalls eine gute Figur macht. Dank der Ladestation ist die Tischleuchte immer aufgeladen und kann einfach mit dorthin genommen werden, wo ihr sie gerade benötigt.