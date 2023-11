RTL+ Premium: Zwei Monate für 2,99 Euro im Angebot

Erst gestern haben wir mit anderen Eltern über das Thema Trash-TV gesprochen. Auch sie haben zwei Kinder und mussten feststellen: Abends noch eine spannende Netflix-Serie, da platzen uns die Köpfe. Zum Abschalten darf es viel lieber eine Runde Trash-TV auf RTL+ sein. Ich stehe dazu: Bei uns läuft Sommerhaus der Stars, Temptation Island und Ex on the Beach.

Solltet ihr den Rest des Jahres auch Lust auf ein wenig Trash-TV haben, dann hat RTL jetzt ein passendes Angebot für euch. Über diese Aktionsseite bekommt ihr zwei Monate RTL+ Premium für insgesamt nur 2,99 Euro. Darin enthalten sind folgende Features:

Sendungen bis zu 7 Tage im Voraus

Podcasts

Auf einem Gerät gleichzeitig streamen

HD-Qualität

Maximal eine Minute Werbung

Unterm Strich spart ihr so übrigens 4 Euro. Normalerweise gibt es bei RTL+ die ersten 30 Tage kostenlos, der zweite Monate kostet dann 6,99 Euro. Für diesen Preis würde sich das monatlich kündbare Abonnement dann auch im dritten Monat verlängern.

Wichtig: Das Aktionsangebot für 2,99 Euro ist nur heute, am 6. November 2023, gültig.