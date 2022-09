Schutzhülle für die AirTags: 4x Syncwire für 8,94 Euro, 1x Belkin für 12,99 Euro

Falls ihr noch Anhänger für eure AirTags sucht, gibt es heute wieder die Silikon-Anhänger von Syncwire im Angebot. Schon der letzte Deal ist bei euch gut angekommen, heute könnt ihr für nur 8,94 Euro (Amazon-Link) statt 17,87 Euro zuschlagen, wenn ihr den Gutschein 8FY5TO85 im Warenkorb nutzt und zudem den 15 Prozent Gutschein auf der Produktseite aktiviert.

Insgesamt gibt es vier Anhänger, zwei in Schwarz und zwei in Mintgrün. Gefertigt sind die Anhänger aus TPU, anbringen könnt ihr diese über einen kleinen Ring zum Beispiel am Schlüsselbund. Das Material ist kratzfest und wasserabweisend. Bei 630 Bewertungen gibt es bei Amazon 4,6 von 5 Sterne. Falls ihr schon beim letzten Deal zugeschlagen habt: Wie zufrieden seid ihr mit den Anhängern?

Angebot Syncwire [4 Stück] Schutzhülle für Airtag, Anhänger Hülle aus weichem TPU und ultradünn... 【Perfekte Verträglichkeit】 - Syncwire AirTag-Hülle ist kompatibel mit dem neuen Apple AirTag 2021. Die Schutzhülle liegt eng an Ihrem AirTag an...

【Einfache Installation】 - Sie können die Syncwire Änhänger für Airtag einfach installieren. Der silberne Ring aus Aluminiumlegierung ist eine...

Belkin Secure Holder mit Karabiner für 12,99 Euro

Deutlich teurer wird es bei Belkin, allerdings gibt es den Secure Holder mit Karabiner gerade für 12,99 Euro (Amazon-Link) statt 18,77 Euro – pro Stück. Die Besonderheit ist der Karabiner, mit dem man den AirTag schnell und einfach anbringen und auch lösen kann. Verfügbar sind die Farben Blau, Grün, Rot und Schwarz.

Angebot Secure Holder with Carabiner for Airtag - Blue Ein Schnappverschluss sorgt für sicheren Halt Ihres AirTags im Secure Holder und an Ihren persönlichen Dingen

Der Karabinerhaken lässt sich sicher an Ihren persönlichen Dingen anbringen