iPhone 14 Pro: So deaktiviert ihr das Always On-Display

Das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max verfügen über ein neues Always On-Display und können so die Uhrzeit und Widgets abgedunkelt anzeigen. Obwohl die Akkubelastung sehr gering ist, möchten einige das Always On Display in bestimmten Situationen nicht nutzen. Und Apple hat in den Einstellungen die Option zur Deaktivierung versteckt.

iPhone 14 Pro: Always On-Display abschalten

Durch die Übersetzung könnte die Einstellung etwas unter gehen, ebenfalls haben schon einige nachgefragt. So gehts:

Einstellungen → Anzeige & Helligkeit → Immer eingeschaltet

Hier legt ihr den Schalter einfach um und deaktiviert mit „Immer eingeschaltet“ das Always On-Display.

In bestimmten Situationen schaltet sich aber auch das Always-On-Display aus, um den Akku zu schonen. Apple führt hier Beispiele an, in denen dies der Fall ist:

Dein iPhone liegt mit dem Display nach unten

Dein iPhone befindet sich in deiner Tasche oder deinem Rucksack

Der Ruhemodus ist aktiviert

Der Energiesparmodus ist aktiviert

Dein iPhone ist mit CarPlay verbunden

Du verwendest Continuity Camera

Du hast dein iPhone eine Weile nicht verwendet (dein iPhone lernt deine Aktivitätsmuster und schaltet das Display entsprechend aus und ein, auch wenn du einen Wecker oder einen Schlafplan eingerichtet hast)

Dein iPhone erkennt, dass du dich mit einer gekoppelten Apple Watch vom iPhone entfernt hast (das Always-On-Display schaltet sich ein, wenn sich deine Apple Watch wieder in der Nähe deines iPhones befindet)

Abschließend die Frage an euch: Wie gefällt euch das Always On-Display? Ich musste mich ein paar Tage dran gewöhnen und wollte mein iPhone immer ausschalten, da das Display ja noch an war. Das war einfach aus der Gewohnheit raus.