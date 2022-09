Schlüsselanhänger mit „Wo ist?“-Technik für unter 15 Euro

Der asiatische Hersteller Atuvos sagt uns bisher nichts, beim aktuellen Angebot kann man aber wohl nicht viel verkehrt machen. Der Hersteller verkauft einen Schlüsselanhänger mit AirTag-Technik für unter 15 Euro (Amazon-Link). Nutzt dazu einfach den 30 Prozent Coupon, der auf der Produktseite direkt unter dem Preis aktiviert werden kann. Der Gutschein ist bis Mittwoch gültig und reduziert den Preis von 21,24 Euro auf nur noch 14,87 Euro.

Der Schlüsselanhänger verfügt über eine „Works with Apple Find My“ Zertifizierung und kann damit von jedem iPhone, iPad oder Mac aufgespürt werden, solltet ihr ihn einmal verlieren. Und wie gut das mit den AirTags funktioniert, hat sich in den letzten eineinhalb Jahren ja gezeigt.

Natürlich gibt es einige Unterschiede zum klassischen AirTag. So verfügt der Schlüsselanhänger von Atuvos nicht über einen Ultrabreitbandchip, der eine zentimetergenaue Ortung ermöglicht. Sobald ihr euch in Bluetooth-Reichweite befindet, der Hersteller verspricht bis zu 120 Meter, könnt ihr den Schlüsselanhänger aber über die „Wo ist?“-App klingeln lassen. Und hier ist er mit bis zu 120 Dezibel dann deutlich lauter als der AirTag.

Die austauschbare Knopfzelle soll den Schlüsselanhänger für ein Jahr mit Strom versorgen. Ebenfalls praktisch: Es gibt ein kleines Loch, so dass ihr den Dinge-Finder direkt am Schlüsselbund befestigen könnt und kein zusätzliches Zubehör benötigt. Auch wenn der „AirTag“ von Atuvos vielleicht nicht ganz so schick ist – für den Preis kann man nicht meckern.