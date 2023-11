Schweizer Cloud-Speicher: pCloud mit limitiertem Black Friday-Bundle

Anzeige. In der Black Friday-Woche spielt natürlich auch pCloud mit. Wenn ihr auf der Suche nach einem funktionalen, zuverlässigen und sicheren Cloud-Speicher seid, werft einen Blick auf pCloud. Dabei könnt ihr bestimmen, dass eure Daten nur auf Servern in der Europäischen Union gespeichert werden – um genau zu sein in Luxemburg. Demnach wandern eure Daten weder in Richtung Fernost, noch über den großen Teich. Optional bietet pCloud aber auch Server in den USA an.



pCloud am Black Friday: Das sind die Rabatte

pCloud Limited Edition 3-in-1 Bundle (Lifetime): 5 TB Speicherplatz, pCloud Pass, pCloud Encryption für 599 Euro statt 4.000 Euro (zum Angebot)

Premium 500 GB für 139 Euro statt 570 Euro (zum Angebot)

Premium Plus 2 TB für 279 Euro statt 1.140 Euro (zum Angebot)

Custom Plan 10 TB für 890 Euro statt 6.000 Euro (zum Angebot)

Das bietet das pCloud Limited Edition 3-in-1 Bundle

pCloud Speicherplatz

Eure Daten, Dokumente, Fotos, Videos und mehr könnt ihr von allen gängigen Plattformen hochladen, zum Beispiel via iPhone, iPad, Android, Mac, Windows oder auch im Web. Die Übertragung der Daten erfolgt immer verschlüsselt, zudem agiert pCloud DSGVO-konform. Zugriff auf die Daten gibt es jederzeit und überall, eine limitierte Upload- oder Download-Geschwindigkeit gibt es nicht. Hinzu kommen eine leistungsstarke Suche, Filteroptionen, Freigabe-Möglichkeiten, Passwortschutz und mehr.

Das Handling und die Bedienung sind sehr einfach. pCloud bietet alle wichtig Funktionen übersichtlich an. In der Cloud können auch problemlos große Dateien gesichert werden, ebenso werden alle Dateiformate unterstützt. Die Zugriffszeiten sind schnell, Uploads und Downloads ebenfalls – und natürlich abhängig von der eigenen Internetverbindung.

Ihr könnt eure Daten und Dokumente organisieren und mit der potenten Suchfunktion lassen sich bei besonders vielen Dateien schnell die richtigen auffinden. Inhalte, die gelöscht wurden, bleiben beim Premium-Plan 30 Tage im Papierkorb. Natürlich lässt sich der Papierkorb jederzeit manuell löschen.

Mit 5 TB im derzeit besonders günstigen Bundle könnt ihr sehr viele Daten speichern. Zudem bezahlt ihr pCloud nur einmalig, Folgekosten oder ein Abonnement gibt es hier nicht.

pCloud Pass

Der pCloud Pass ist ein praktischer Passwort-Manager, der das Sichern von sensiblen Daten ermöglicht. pCloud Pass ist für alle Plattformen erhältlich, neben einem Web-Zugriff stehen auch Apps für iOS, Android, macOS, Linux und Windows bereit. So können gespeicherte Passwörter automatisch bei Webseiten und Services eingefügt werden. Eure Passwörter liegen verschlüsselt im Passwort-Safe, wer möchte, kann auch einen Passwort-Generator nutzen, der besonders starke Kennwörter erstellt. Gut: Ihr könnt Passwörter aus anderen Passwort-Managern übertragen oder Passwörter aus einer CSV-Datei in pCloud Pass importieren und übertragen.

Die Verschlüsselung der Daten erfolgt mittels AES auf dem Gerät, bevor die Daten auf die pCloud Server hochgeladen werden. Auch beim Master-Passwort setzt pCloud auf eine 256-bit-AES-Verschlüsselung. Diese wird zusammen mit PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2) verwendet, um einen privaten Schlüssel zu generieren, der mit AES ECB (16-Bit) verschlüsselt wird. Dies und noch vieles mehr stellt sicher, dass Passwörter und persönlichen Daten vor allen Arten von Angriffen geschützt sind.

pCloud Encryption

Das Add-on pCloud Encryption schützt vertraulichste Informationen, private Dokumente und weitere sensible Daten auf jedem Gerät noch besser. Dafür wird ein Encryption-Ordner eingerichtet, in dem man alle Daten ablegt. Diese sind durch ein von euch gewähltes Passwort geschützt und können nicht von anderen eingesehen werden – nicht einmal von pCloud selbst. pCloud verwendet 4096-Bit-RSA nach Industriestandard für private Schlüssel von Benutzern und 256-Bit-AES für Schlüssel pro Datei und pro Ordner.

19 Millionen User weltweit

pCloud ist seit 2013 am Markt und hat 2023 das 10-jährige Bestehen gefeiert. pCloud verzeichnet weltweit mehr als 19 Millionen Nutzer und Nutzerinnen, Tendenz steigend. Wenn man in einen Service investiert und man von Lifetime-Lizenzen spricht, kann man den Service so lange nutzen, wie er angeboten wird. Und wie erwähnt, ist pCloud beständig und hat sich am Markt etabliert.

