Setapp: Mac-Software-Flatrate 1 Jahr für nur 43 Euro statt 99 Euro

Abonnements für Apps lohnen sich oftmals nur dann, wenn man die entsprechende App auch aktiv nutzt. Während einzelne Apps manchmal über 10 Euro im Monat wollen, gibt es die Software-Flatrate mit über 200 Mac-Apps normalerweise für 9,99 Euro im Monat, aktuell können Neukunden aber deutlich günstiger zuschlagen.

Bei Stacksocial gibt es das 1-Jahres-Abo für Setapp aktuell für nur 48,30 US-Dollar, wenn ihr den Gutschein APPS30 verwendet. Umgerechnet zahlt ihr also für ein Jahr 43 Euro (zum Angebot) statt sonst 99 Euro. Das Angebot richtet sich nur an Neukunden, Bestandskunden können ihr Abo so nicht erweitern.

Ich nutze Setapp beziehungsweise zahlreiche Programme daraus, täglich. Alle verfügbaren Apps könnt ihr hier einsehen, ich persönlich habe zum Beispiel CleanMyMac, CleanShot X, iStat Menus, PullTube, TextSniper und TripMode im Einsatz.