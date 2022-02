Slopes: Digitale Karten kommen nächste Saison nach Europa

Ich schaue in dieser Woche schon ein wenig neidisch in Richtung Österreich, wo das rasante Ski-Ass Frederick seine Spuren in den Schnee zeichnet. Wahre Kunstwerke, das kann ich euch versichern. Falls auch ihr in diesem Winter noch auf die Bretter steigt, darf ein Ski-Tracker natürlich nicht fehlen.

Sucht man im App Store nach „Ski-Tracker“, gibt es zahlreiche Treffer. Ski Tracks liefert sehr viele Daten, sieht aber vielleicht nicht ganz so modern aus. Snoww ist kostenlos und setzt auf den sozialen Faktor. Mein Favorit, wenn auch leider zu lange nicht mehr im Einsatz, ist Slopes (App Store-Link).

Ein wirklich fleißiger Entwickler versorgt seine App regelmäßig mit Updates und liefert immer wieder neue Funktionen. Leider ist das nicht ganz günstig: Der Wochenpass kostet 14,99 Euro, ein Jahr 27,99 Euro. Allerdings: Für Sessellift und Gondeln zahlen wir in den Alpen ja auch mindestens 50 Euro pro Tag. Das sollte man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen.

Digitale Karten für Top-Skigebiete der Alpen geplant

Eine der neuen Funktionen dieses Winters, die digitalen Karten, gibt es leider noch nicht in Europa. Der Entwickler hat nun aber interessante Details verraten:

Wir fügen jede Woche neue Skigebiete hinzu und sind jetzt bei fast 50 Premium-Pistenkarten in Nordamerika angelangt. Mit Slopes Premium erhältst du Zugriff auf die neuen digitalen Pistenkarten, die nicht nur die Lifte, sondern auch die Pisten und die genaue Strecke, die du gefahren bist, in Echtzeit zeigen. Es dauert ziemlich lange, sie genau zu kartieren, aber wir fangen gerade erst an, und im Laufe des Sommers wollen wir auch die Top-Resorts in Australien, Neuseeland, den europäischen Alpen und Japan in Angriff nehmen.

Ab dem kommenden Winter sieht Slopes bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz also hoffentlich noch etwas schicker aus, als es ohnehin schon ist. Ich muss mich dringend um meinen nächsten Skiurlaub kümmern.