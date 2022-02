Spotify: Fieser Bot sabotiert öffentliche Playlists

Der Musikstreaming-Dienst Spotify (App Store-Link) kommt weiter nicht zur Ruhe. Nachdem es kürzlich Kritik am Podcast von Joe Rogan und darauffolgenden Boykotts von Musikern und Musikerinnen gab (zum Artikel), sorgt nun ein weiteres Problem für Zündstoff. Viele Spotify-User äußern ihren Unmut in sozialen Netzwerken darüber, dass ihre öffentlichen Playlists, die sie mit Familie und dem Freundeskreis teilen, von Bots, meistens unter den Namen „Ashley“, sabotiert werden.

Bekannt wurde das Spotify-Problem durch den TikTok-User und Musiker JW Francis, der in einem seiner Videos auf den Bot aufmerksam machte. Er erhielt zahlreiche Reaktionen auf seinen Videoclip und fertigte daraufhin ein weiteres Video an, „das die vielen Opfer von Ashley und anderen ähnlich getarnte Bots, darunter eine ‚Emma‘ und eine ‚Elsie‘, zeigt“, berichtet dazu t3n. „Einige Nutzer erhoffen sich scheinbar, von den Bots verschont zu bleiben, wenn sie Nachrichten in die Titel ihrer Playlists einfügen, wie zum Beispiel eine mit dem Titel ‚STOP FUCKING ADDING SONGS ASHLEY LITERALLY WHO TF ARE U LEAVE‘.

Spotify bisher ohne Lösungsansätze

Über die Hintergründe der ominösen Bots ist bisher wenig bekannt. JW Francis mutmaßte bei TikTok, dass diese Bots Werbekonten seien, die die Hörerzahlen eines bestimmten Künstlers bzw. Künstlerin erhöhen sollen. Auffällig ist auch, dass die Namen der Bots zum größten Teil weiblich sind.

Auch eine wirkliche Lösung für das Problem gibt es bisher noch nicht. Spotify berichtet, dass es aufgrund der aktuellen Einstellungen nicht möglich sei, einzelne User daran zu hindern, öffentliche Playlists zu bearbeiten. Wer sich gegen „Ashley“ und Co. wehren will, dem bleibt derzeit nur die Option, die unrechtmäßig hinzugefügten Songs manuell aus der Playlist zu entfernen, das Bot-Konto zu blockieren oder die Playlists nicht mehr öffentlich anzubieten.

Nutzt ihr Spotify mit öffentlichen Playlists? Seid ihr auch vom Bot-Problem betroffen? Wie äußert es sich bei euch? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.