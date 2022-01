Spotify: Auseinandersetzung mit Musikern über fragwürdige Podcast-Inhalte

Der Musikstreaming-Dienst Spotify (App Store-Link) sorgt in diesen Tagen für einige negative Schlagzeilen. Kürzlich ging der Musiker Neil Young auf die Barrikaden gegen den schwedischen Konzern und will nun seine Musik vom Streaming-Service abziehen. Auch die bekannte Sängerin Joni Mitchell pflichtet Young bei und will ihre Musik nicht mehr bei Spotify anbieten. Doch was war passiert?

Ursprung der Diskussion ist ein ebenfalls auf Spotify erhältlicher Podcast namens „The Joe Rogan Experience“, „mutmaßlich der meistgehörte Podcast weltweit“, so das Magazin t3n. Rogan sorgte für „die wiederholte Verbreitung von irreführenden und falschen Behauptungen von Host Joe Rogan und seinen Gästen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.“

Der kanadische Musiker Neil Young ist zudem nicht der einzige, der sich bei Spotify über Falschinformationen im Podcast von Rogan beschwert hat. Ein offener Brief von Ärzten und Ärztinnen sowie weiteren Fachleuten übte Kritik an Joe Rogan und auch an Spotify. Im Brief sei davon die Rede, dass der Podcaster falsche Behauptungen über die Pandemie, Impfstoffe und Behandlungen verbreitet habe, was ein „soziologisches Problem von verheerendem Ausmaß“ sei.

Neil Young hat Spotify daraufhin vor die Wahl gestellt: Entweder Rogans Inhalte auf der Streaming-Plattform, oder seine. Der schwedische Konzern reagierte mit einem tief blickenden Statement und hat sich offenbar gegen Young und für Rogan entschieden. Schließlich geht es für den Streaming-Anbieter um viel Geld: 2021 hatte Spotify einen Exklusivvertrag mit Joe Rogan abgeschlossen, mit einem Volumen von etwa 100 Millionen Euro. t3n berichtet dazu:

„In Sachen Podcast ist das schon Big Business. Das scheint Spotify in jeder Hinsicht viel wert zu sein. Zumindest nimmt der Streaminganbieter einen erheblichen Verlust an Glaubwürdigkeit in Kauf. Mehr noch: Spotify macht sich nicht einmal die Mühe, auf die doch sehr konkreten Vorwürfe einzugehen. Stattdessen schickt das Unternehmen ein paar Allgemeinplätze in die Welt und setzt darauf, dass die Nutzerinnen und Nutzer das Thema wieder vergessen.“

Mittlerweile haben sich auch weitere Größen aus dem Musik- und Podcast-Geschäft zu Wort gemeldet. So kündigte auch die britische Musikerin Joni Mitchell an, ihre Inhalte von Spotify abzuziehen. Die beiden englischen Royals Prinz Harry und seine Frau Meghan, die ebenfalls einen Millionenvertrag für einen exklusiven Spotify-Podcast besitzen, halten hingegen an der Plattform fest und haben diesbezüglich ein Statement übermittelt.

„Wir haben Spotify gegenüber weiterhin unsere Bedenken zum Ausdruck gebracht, um sicherzustellen, dass Änderungen an seiner Plattform vorgenommen werden, um zur Bewältigung dieser Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit beizutragen. Wir hoffen, dass Spotify diesen Moment nutzt und sind entschlossen, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen, wenn dies so geschieht.“

Wie sich diese Angelegenheit in Zukunft für Spotify auswirkt, bleibt bisher unklar. Fakt ist jedoch, dass der Streaming-Anbieter durch seine gleichgültige Einstellung einen erheblichen Verlust seiner Glaubwürdigkeit billigend in Kauf nimmt. In sozialen Medien kündigen bereits einige Spotify-User an, den Dienst verlassen und zu anderen Alternativen wechseln zu wollen. Ob es dann am Ende wie von Neil Young einst prognostiziert doch noch heißen wird, „Rock’N’Roll will never die“, bleibt abzuwarten.