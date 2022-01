Zubehör: Anker, Ugreen und Belkin mit praktischen Neuzugängen

Der namenhafte Hersteller Anker erweitert das eigene Sortiment und bietet unter anderem den 8-in-1 Tablet-Ständer mit USB-C Hub für 109,99 Euro an. Ihr könnt euer iPad in die Halterung stellen und dann von praktischen Anschlüssen profitieren.

Aber: Aktuell gibt es nur ein Foto, Details fehlen. Auf der rechten Seite gibt es einen Kartenleser für SD- und MicroSD-Karten sowie einen USB-C Port. Demnach müssten hinten und auf der anderen Seite noch fünf weitere Ports verfügbar sein. Wenn wir weitere Details haben, reichen wir diese gerne weiter.

Für 49,99 Euro gibt es ab sofort den neuen Anker PowerExpand Direct 6-in-1 USB-C Hub mit 60 Watt Power Delivery, 4K HDMI mit 60Hz, USB-C, USB-A, AUX sowie einem Kartenleser für SD- und MicroSD-Karten

Ugreen Powerbank mit MagSafe

Ugreen bietet für 54,99 Euro eine Powerbank an, die mit MagSafe kompatibel ist. Die Powerbank hält magnetisch am iPhone 12 oder iPhone 13 und liefert 10.000 mAh. Zusätzlich könnt ihr auch am USB-A und USB-C Port weitere Geräte aufladen.

UGREEN Wireless magnetische Powerbank 10000mAh tragbares Ladegerät 3 Outputs Wireless Charger Power... Starke Anziehung: UGREEN magnetische Wireless Powerbank mit perfekt angeordneten Magnete an deinem iPhone 13 Pro Max, 13 Pro, 13, 12 Pro Max andocken und sorgen für schnelleres kabelloses Laden.

Der eingebaute Ständer macht es einfach, die Hände frei zu haben. Genießen Sie die perfekte Kombination aus magnetischer Anziehung und kabellosem Schnellladen.

Belkin 3-in-1 Ladegerät

Belkin liefert ab Mitte März eine neue 3-in-1 Ladematte aus. Hier gibt es echtes MagSafe mit 15 Watt für das iPhone, zudem kommt hier das magnetische Modul zum Schnellladen für die Apple Watch Series 7 zum Einsatz – andere Modelle können selbstverständlich auch geladen werden. Der Ladepuck kann auch aufgeklappt werden, um die Watch im Querformat laden zu können. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 149,99 Euro, Amazon listet das Produkt aktuell mit 176,37 Euro. Günstiger ist es daher derzeit im Apple Online Store.