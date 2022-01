iOS 15.4: Kurzbefehle können automatisiert im Hintergrund ablaufen

Die Kurzbefehle-App ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem man eigene Befehle und Automationen anlegen kann. Von Haus aus gibt es zahlreiche Aktionen, aber auch Drittanbieter können Support für Kurzbefehle einbauen.

Bisher verhält es sich ja so: Wenn man eine Automation anlegt und diese automatisch ausgeführt wird, zeigt iOS immer ein kleines Banner an, dass die entsprechende Automation gerade durchgeführt wird. Mit iOS 15.4 (aktuell nur als Beta verfügbar) gibt es eine neue Option, um diese Anzeige zu unterdrücken, damit die Automation wirklich automatisch im Hintergrund abläuft.

In den Einstellungen einer Automation gibt es nun eine neue Option: „Notify When Run“. Wird dieser Schalter umgelegt und die Option deaktiviert, zeigt iOS 15.4 keinen Banner mehr an, wenn die Automation startet.

Ein Beispiel? Ich habe mir eine Automation angelegt, die jedes Mal mein Wallpaper ändert, wenn ich mein iPhone auflade (auf dem Screenshot könnt ihr die Befehlsreihenfolge sehen). Mit iOS 15.4 passiert das komplett automatisch und ohne zusätzliche Anzeige, dass die Automation läuft. Das sieht einfach besser und „magischer“ aus.