A Fold Apart: Wunderschön gestaltetes Abenteuer erhält neue Level

A Fold Apart (App Store-Link) ist bereits vor knapp zwei Jahren auf Apple Arcade veröffentlicht worden. Nachdem es fast ein Jahr lang ruhig rund um das etwas andere Abenteure war, gibt es nun wieder Neuigkeiten. Vor wenigen Tagen wurde ein Update auf Version 1.3 veröffentlicht, das dem Spiel ein neues Kapitel beherrscht – pünktlich zum Valentinstag.

Das kommt natürlich nicht von ungefähr, denn in A Fold Apart dreht sich alles um die Beziehung und Liebe zwei zwei Personen, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Freuen dürft ihr euch laut Angaben des Entwicklerteams unter anderem auf sieben Rätsel mit einem neuen Schalterblockmechanismus und einem neuen Soundtrack.

A Fold Apart ist dabei alles andere als ein actionreiches Jump’n’Run. Viel mehr erlebt ihr in aller Ruhe ein wunderschön gestaltetes Abenteuer mit einer völlig neuen Spielidee. A Fold Apart spielt nämlich auf Blätter, die nicht nur gedreht, sondern auch geknickt werden können. Auf diese Art und Weise müsst ihr dem kleinen Charakter dabei helfen, das Ziel zu erreichen.

Neben der tollen Aufmachung punktet A Fold Apart vor allem mit der kleinen Geschichte, die für uns sogar auf Deutsch lokalisiert wurde. „Indem du die Papierrätsel in der handgemachten Welt des Paars umdrehst, faltest und entfaltest, kannst du ihm dabei helfen, die emotionalen Barrieren seiner Beziehung zu überwinden“, heißt es vom Entwicklerteam.

Auch wenn A Fold Apart schon einige Monate auf dem Buckel hat, kann ich euch doch raten: Wenn für euch auch mal ein ruhiges Spiel in Frage kommt, bei dem die Geschichte im Mittelpunkt steht, dann schaut euch A Fold Apart auf jeden Fall mal an. Und falls ihr es schon gespielt habt und es euch gefallen hat – nach dem Update stehen neue Level für euch bereit.