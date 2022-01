tvOS 15.4: Neues Wiedergabemenü & einfacher Login im Hotel-WiFi

Neben der ersten Beta-Version von iOS 15.4, iPadOS 15.4 und macOS 12.3, liegt auch tvOS 15.4 zum Testen bereit. Und für das Apple TV gibt es in der neuen Version ein paar praktische Verbesserungen. So hat Sigmund Judge von Screen Times entdeckt, dass es in tvOS 15.4 ein neues Wiedergabemenü gibt.

Während der Wiedergabe könnt ihr das Menü öffnen und fortan auch auf einen „Als nächstes“-Bereich zugreifen. Hier werden zum Beispiel die nächsten Episoden einer Serie angezeigt, mit einem Klick kann man schnell zu einer anderen Folge springen. Zudem werden hier weitere Empfehlungen gelistet, fall ihr mit dem aktuellen Film nicht zufrieden seid. Ebenso findet man jetzt auch einen zusätzlichen Lautstärkeregler.

We need to talk about the latest tvOS 15.4 Developer Beta 1 starting with the newly improved Video Player with in-built Up Next queue 🤯 but there’s more… pic.twitter.com/7z0io09ykF

— Sigmund Judge (@sigjudge) January 27, 2022