Just Press Record: Sprachnotiz-App jetzt mit neuem iPad-Design

Im Jahr 2019 haben wir erstmals über die praktische Sprachrecorder-App Just Press Record (App Store-Link) berichtet. Sie kann aktuell zum Preis von 4,99 Euro im deutschen App Store erworben werden und verzichtet nach dem Kauf erfreulicherweise auf weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abos. Die Anwendung ist knapp 10 MB groß, benötigt iOS bzw. iPadOS 14.0 oder neuer, und kann komplett in deutscher Sprache verwendet werden.

Just Press Record bezeichnet sich im App Store selbst als „ultimativer mobiler Audiorecorder“. Die Möglichkeiten der Recorder-App sind äußerst vielfältig – so lassen sich nicht nur Aufnahmen mit dem internen Geräte-Mikro anfertigen, sondern es kann auch auf extern angeschlossene Mikros oder die AirPods zurückgegriffen werden. Die Aufnahmen lassen sich innerhalb der App trimmen, Siri-Shortcuts zur Aufnahme verwenden, und Audio-Snippets von beliebiger Länge aufnehmen. Alle getätigten Aufnahmen werden darüber hinaus in der iCloud gesichert und sind so auf allen Geräten synchron.

Mit dem jetzt veröffentlichten Update auf Version 43.0 hat das Entwicklerteam von Just Press Record ihrer Anwendung vor allem in der iPad-Variante einige Neuerungen verpasst. Für die Tablet-Version der Sprachrecorder-App gibt es ein neues Design, das den größeren Bildschirm des iPads noch besser ausnutzt, beispielsweise mit einem dreispaltigen Layout. Im Changelog werden die Änderungen wie folgt beschrieben:

„Dieses Update führt ein neues Design für die iPad-App ein, das sich mit einem dreiteiligen Fensterlayout, Tastaturkürzeln, Unterstützung für dynamischen Text und vielem mehr präsentiert.“

Das Update auf Version 43.0 steht allen Usern von Just Press Record ab sofort kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung. Bei knapp 350 Bewertungen für die aktuelle Version kommt die Anwendung auf sehr gute 4,4 von 5 Sternen durch die App Store-User.