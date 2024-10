Smart Home: Nanoleaf stellt Thread ein, Netatmo verzichtet auf Matter

Dass der Start des systemübergreifenden Smart Home-Standards Matter alles andere als reibungslos verlief, ist mittlerweile bekannt. Und nun, da sich langsam weitere Funktionen und eine breitere Unterstützung für Matter bemerkbar machen, verabschiedet sich schon wieder ein namhafter Hersteller, der Matter in Zukunft nicht mehr unterstützen will: Netatmo.

Das bekannte französische Unternehmen Netatmo ist auch hierzulande vor allem für die smarten Wetterstationen bekannt. Vor etwa zwei Jahren hatte Netatmo noch angekündigt, Matter in die eigenen Produkte integrieren zu wollen. Nun rudert man im Rahmen einer Produktpräsentation allerdings zurück und erklärte, dass man vorerst keine Matter-fähigen Geräte auf den Markt bringen werde. Marc Chachereau, R&D Director bei Netatmo, begründet die Absage wie folgt (via Heise):

„Matter bietet derzeit keinen unmittelbaren Vorteil in unserem System. Die Einführung eines zusätzlichen Protokolls verbessert das Produkt nicht von Natur aus und bringt auch keine sinnvollen neuen Anwendungsfälle mit sich – Netatmo-Produkte sind seit dem ersten Tag mit allen wichtigen Ökosystemen kompatibel.“

Netatmo zeigt sich vor allem enttäuscht vom Funkstandard Thread, der eine der Säulen von Matter ist und eine Verbindung zu Geräte-Plattformen anderer Hersteller wie Google, Apple und Samsung – gleichzeitig auch Initiatoren von Matter – ermöglichen soll. Thread ist bislang allerdings kompliziert in der Handhabung und befindet sich noch immer in den Kinderschuhen.

Netatmo: Erster Hersteller, der ein Matter-Produkt öffentlich vorstellte

Auch ein weiterer Hersteller, Nanoleaf, will in Zukunft auf Thread verzichten, hält aber Matter weiterhin die Treue. Dies wurde auf der diesjährigen IFA 2024 in Berlin bekannt. Andere Unternehmen, darunter Aqara und Bosch, weiten hingegen ihr Matter-Sortiment aus. Sie setzen allerdings auch zusätzlich noch auf das mittlerweile etablierte Funkprotokoll ZigBee.

Die Absage Netatmos an den Matter-Standard ist insofern überraschend, als dass der Hersteller zu einem der ersten Beteiligten am neuen Smart Home-Standard galt, der erstmals 2022 vorgestellt wurde. Noch während der IFA 2022 hatte Netatmo einen ersten Bewegungs- und Kontaktsensor, der mit Matter auf Thread-Basis ausgestattet werden soll. Das Produkt war das erste öffentlich ausgestellte Exemplar, das den neuen Matter-Standard verdeutlichte. Netatmo hat allerdings mittlerweile die Arbeit an diesem Sensor komplett eingestellt und plant in dieser Hinsicht nun auch nichts Neues mehr. Stattdessen will man mit einer neuen günstigen Marke im Smart Home Markt einsteigen.