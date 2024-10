Amazon Prime Video: Ihr dürft euch auf mehr Werbung freuen

Seit Anfang des Jahres zeigt Amazon Prime Video Werbung an, oftmals vor dem eigentlichen Inhalt und immer wieder zwischendurch. Der Streaming-Riese hat die Werbefreiheit einfach aus der Prime-Mitgliedschaft gestrichen, bietet jedoch für zusätzliche 2,99 Euro pro Monat die Möglichkeit an, sich durch Zusatzkosten von der Werbung zu entledigen. Ganz schön kurios.

Doch Amazon geht jetzt den nächsten Schritt und kündigt gegenüber der Financial Times an, dass die Werbeeinblendungen bei Prime Video-Inhalten steigen werden. Scheinbar haben die meisten Kunden und Kundinnen Amazons Strategie still und heimlich akzeptiert, denn einen Kündigungswelle ist laut Amazon ausgeblieben.

Kelly Day, Vizepräsidentin von Prime Video, die für das Streaming-Videogeschäft in den globalen Märkten zuständig ist, erklärte gegenüber der Financial Times, dass es im Jahr 2025 eine wachsende Zahl von Werbeplätzen geben werde, die von Marken genutzt werden könnten. Day sagte auch, dass die Werbeauslastung bis 2025 „noch ein wenig zunehmen“ werde.

Wie viel Werbung akzeptiert ihr bei Prime Video?

Insgesamt hat Amazon nach eigenen Angaben eine weltweite Werbereichweite von etwa 200 Millionen – das sind die durchschnittlichen monatlichen potenziellen Zuschauer von werbefinanziertem Prime Video, wobei mehr als die Hälfte davon in den USA liegt.

Auch die Zuschauerzahlen seien in diesem Jahr gestiegen, vor allem dank der Originalprogramme wie Mr. & Mrs. Smith, Road House, Fallout und Rings of Power. Für das nächste Jahr kündigte Day eine große Anzahl neuer Sendungen an, wie zum Beispiel die nächste Staffel von Fallout, sowie Filme mit Will Ferrell und Reese Witherspoon in den Hauptrollen.

Die Frage an euch: Wann zieht ihr die Reißleine? Wann übertreibt es Amazon mit der eingeblendeten Werbung? Würdet ihr noch einmal 2,99 Euro extra bezahlen, um euch von der Werbung zu befreien? Nutzt gerne die Kommentare.