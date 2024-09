Netatmo startet günstige Smart-Home-Marke Omajin

Die IFA in Berlin hat Netatmo in diesem Jahr gekonnt ausgelassen, stattdessen findet heute Nachmittag ein großes Medienevent in Paris statt. Doch wer sich dort eine neue smarte Wetterstation erhofft, der wird enttäuscht. Stattdessen wird Omajin vorgestellt, die neue Budget-Marke von Netatmo mit Fokus auf günstige Smart Home Lösungen.

„Wir möchten eine breitere Zielgruppe ansprechen“, erklärt Alexandre Menu, Generaldirektor von Netatmo. „Mit Omajin wollen wir die Vorteile des Smart Home für alle zugänglich machen – mit neuen Produkten, die den Alltag vereinfachen.“

Das sind die neuen Produkte von Omaji by Netatmo

Aller Anfang ist schwer, auch wir werden der neuen Marke von Netatmo definitiv eine Chance geben. Echte Innovationen oder grandiose Schnäppchen sehen wir bisher aber nicht. Hier mal ein Überblick über die Produkte, die zum Start verfügbar sein werden.

Omajin solarbetriebene Kamera für 164,99 Euro

Omajin drahtlose Kamera für 114,99 Euro

Omajin drahtlose Videotürklingel für 134,99 Euro

Omajin Babyphone für 89,99 Euro

Omajin Smart Plug für 19,99 Euro

Das haut uns nun nicht wirklich vom Hocker. Schauen wir uns doch mal die Specs der solarbetriebene Kamera an. Sie bietet zwar einen Scheinwerfer, einen mit 105 Dezibel recht laute Sirene und sogar eine lokale Speicherung auf SD-Karte, doch in der wichtigsten Disziplin hakt es gewaltig. 1080p sind es nur – und in der Pressemitteilung wird das als „hochauflösende Nachtsicht mit 1080p“ betitelt.

Auch optisch ist die Kamera aus meiner Sicht kein Highlight, aber über Geschmack lässt sich ja streiten. Aber das alles für 164,99 Euro? Die bewährte Eufy Security SoloCam C220 sieht moderner aus, bietet die doppelte Auflösung und kostet derzeit im Handel nur 59,99 Euro (Listenpreis 99,99 Euro).

Oder auch die drahtlose Videotürklingel für 134,99 Euro. Natürlich ist sie deutlich günstiger als die teure Türklingel von Netatmo, aber auf dem Markt gibt es so viele bewährte Alternativen. Und hier muss man nicht nur Ring nennen, sondern mittlerweile auch Eufy und im Apple-Kosmos auch Aqara mit der G4 Doorbell. Die kostet derzeit übrigens nur 99 Euro und bietet sogar HomeKit Secure Video.

Vollständiger Verzicht auf Apple Home oder Matter

Rund um Matter, Apple Home oder HomeKit Secure Video macht Netatmo mit der neuen Marke Omajin übriges einen großen Bogen. Man lässt uns nur wissen, dass alle Produkte bis Ende September mit Google Assistant und Amazon Alexa kompatibel sein werden.

Aber auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, vielleicht überrascht uns Netatmo mit seiner neuen Marke ja am Ende doch? Sobald wir die Gelegenheit haben, werden wir auf jeden Fall das eine oder andere Produkt von Omajin genauer unter die Lupe nehmen.