Neu in iOS 18: Wiedergabetempo von Videos nachträglich ändern

Das neue iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max sind in der Lage, 4K-Videos mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Während der Präsentation der neuen Modelle erwähnte Apple, dass man das Wiedergabetempo von Videos auch noch später bearbeiten kann. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei nicht um eine exklusive Funktion für das iPhone 16 Pro, sondern um ein Feature in iOS 18.

Der Release Candidate von iOS 18, der der finalen Version gleicht, erlaubt es auch auf älteren iPhones, das Wiedergabetempo von Videos nachträglich zu ändern. So kann die Wiedergabegeschwindigkeit eines Videos mit hoher Bildrate verlangsamt werden. Je nach iPhone-Modell stehen 240, 120, 60, 48, 30 und 24 Bilder pro Sekunde zur Auswahl.

Die iPhone 16 Pro-Modelle von Apple unterstützen 4K-Videos mit 120 Bildern pro Sekunde in den Modi „Slo-mo“ und „Video“. Die Funktion „Wiedergabetempo“ kann verwendet werden, um nach der Aufnahme eines Videos Anpassungen vorzunehmen. Apple sagt dazu:

„Nutzer und Nutzerinnen können 4K 120 fps in Zeitlupe oder im Videomodus aufnehmen und die Wiedergabegeschwindigkeit nach der Aufnahme in der Fotos-App anpassen – unter anderem mit einem Wiedergabetempo von 25 Prozent, einer neuen Option für halbes Tempo für einen verträumten Effekt und einer Option für eine fünfmal langsamere Wiedergabe, die 24 fps entspricht. Die Kombination mit dem neuen Bildsignalprozessor (ISP) im A18 Pro ermöglicht eine Einzelbild-Farbkorrektur auf Kino-Niveau für 4K 120 fps in Dolby Vision. Für effiziente Pro-Workflows können Nutzer und Nutzerinnen außerdem 4K 120 fps ProRes und Log-Aufnahmen direkt auf externen Speichermedien aufzeichnen.“

iOS 18 startet offiziell am 16. September.

Kurz vor dem Start der neuen iPhone-Modelle, der am 20. September erfolgt, gibt Apple iOS 18 für alle zum Download frei. Am 16. September gegen 19 Uhr kann man iOS 18 mit all seinen neuen Funktionen laden und installieren.

