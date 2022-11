Solitär-Geschichten: Arcade-Kartenspiel mit neuer Space-Story und weiteren Events

Das klassische Klondike Solitär-Kartenspiel Solitär-Geschichten (App Store-Link) steht schon seit einiger Zeit im deutschen App Store im Rahmen des Apple Arcade-Abonnements kostenlos zum Download für iPhones, iPads, Macs und das Apple TV bereit. Auch ich bin großer Fan des Spiels und habe den Titel nicht ohne Grund als mein „Spiel des Jahres 2021“ ausgewählt.

Für die Installation von Solitär-Geschichten sollte man neben iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 11.0.0 auch mindestens 3,2 GB an freiem Speicherplatz bereithalten. Auch ein kompatibler Game Controller kann für Solitär-Geschichten verwendet werden, zudem steht das Spiel komplett in deutscher Sprache zur Verfügung. Sollte diese zum Start nicht aktiviert sein, kann man sie auch manuell in den Einstellungen des Spiels einrichten.

Solitär-Geschichten ist Anfang Juli des letzten Jahres auf Apple Arcade gelandet und ist in einem modernen Layout mit vielen verschiedenen Deck-Designs und Themes gehalten. Neben einem schnellen Spiel, bei dem ihr ganz klassisch eine Runde Solitär absolvieren könnt, hat das Kartenspiel aber noch mehr zu bieten. So gibt es einen Story-Modus, bei dem ihr eine fortschreitende Reise durch immer schwieriger werdende Level absolvieren dürft. Und auch tägliche Herausforderungen samt Belohnungen und Wettbewerbe stehen bereit. Mit einen der letzten Updates wurde zudem auch ein Spider-Solitär-Spielmodus hinzugefügt.

Neue Sternbilder-Story mit den Leistungen des Herakles

A propos Update: Auch jetzt gibt es wieder Neues von Red Games, die für Solitär-Geschichten verantwortlich sind, zu vermelden. Mit dem nun veröffentlichten Update auf Version 2.8, das ab sofort im deutschen App Store zum Download bereit steht, hat man für Fans des Solitär-Games einige Neuerungen und zusätzliche Inhalte bereitgestellt. So gibt es neben einer neuen Geschichte auch neue und zeitlich begrenzte Events. Im Changelog berichtet das Entwicklerteam über die Aktualisierung.

Erlebt die legendären Prüfungen des legendären griechischen Helden Herakles in einer völlig neuen Geschichte: COSMOS! Folgt den Sternbildern, die die größten Leistungen des Herakles darstellen, wie z.B. den Kampf gegen den mykenischen Löwen, den Sieg über die schreckliche Hydra, den Kampf gegen Cerberus, den Wächter der Unterwelt, und vieles mehr!

Lust auf eine größere Herausforderung? Dann sattelt auf und reitet wie der Wind in Rollender Donner, dem neuen, zeitlich begrenzten Event, das eure Solitär-Fähigkeiten auf die Spitze treibt! Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr einen kostenlosen Preispod-Artikel!

Und vergesst nicht, euch zu entspannen und die Herbstsaison mit Herbstspaß zu genießen, einem neuen, zeitlich begrenzten Event, das in der Welt der klassischen Solitär-Geschichte Familienstammbaum spielt. Reist durch den freundlichen Wald und holt euch einen jahreszeitlichen Gegenstand. Aber lasst euch von der jahreszeitlichen Schönheit nicht täuschen… diese Solitär-Spiele könnten euch fesseln!

In der kalten Jahreszeit ist für ausreichend neue Beschäftigung in Solitär-Geschichten für alle Fans des Genres gesorgt. Das Update auf Version 2.8 steht allen Nutzern und Nutzerinnen von Apple Arcade ab sofort kostenlos zur Verfügung. Apple Arcade kann für 4,99 Euro/Monat gebucht werden und erlaubt den Zugriff auf mehr als 200 Spiele, die ohne Werbung, In-App-Käufe und weitere Abos auskommen.