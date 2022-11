Twinkly Light Tree 2D: Gruselige Montage verdirbt den weihnachtlichen Spaß

Ich hatte mir für heute fest vorgenommen, euch die ersten Eindrücke des Twinkly Light Tree 2D zu liefern, nachdem ich mich in den vergangenen Tagen quasi Non-Stop mit der neuen Hue-Lichterkette beschäftigt habe. Nach rund 20 Minuten wollte ich das Projekt schon fast wieder einstampfen, bis ich es dann an einer anderen Tür noch einmal versucht habe und zumindest ein wenig mehr Erfolg hatte.

Die Idee des Twinkly Light Tree 2D hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ein zweidimensionaler Weihnachtsbaum, den man einfach an der Tür befestigen kann. Eine prima Idee für die Hausfür oder vielleicht auch für das Kinderzimmer. Überall dort, wo für einen großen Baum kein Platz ist.

Für diese Türen ist der Twinkly Light Tree 2D geeignet

Laut Handbuch ist der Twinkly Light Tree 2D für Türen mit einer Breite von 80 bis 110 Zentimetern sowie einer Höhe von 200 bis 240 Zentimetern kompatibel. Befestigt werden die insgesamt 50 LEDs mit RGB + White Technik mit Hilfe von Gurten. Und genau hier hat der Spaß aufgehört.

Ich habe sortiert, gefummelt, gedreht und gewendet – bis ich nach 20 Minuten an einer 211 x 98,5 Zentimeter großen Tür keine Lust mehr hatte. Wenn es vorne gepasst hat, wollte es an den Seiten nicht passen und wenn es an den Seiten gepasst hat, hat es hinten nicht mehr gepasst. Nur die Katze hatte ihren Spaß mit den Gurten, die an und unter der Tür hingen.

Bevor ich alles wieder in den Karton gepackt habe, wollte ich es dann aber noch einmal an einer kleineren Tür versuchen, dieses Mal mit den Maßen 198,5 x 86 Zentimeter. Und siehe da: Hier gab es nach ein wenig Fummelei durchaus die ersten ansehnlichen Ergebnisse, aber nicht ganz ohne Probleme: Einer der Druckknöpfe lag am Ende so, dass die Tür nicht mehr ordnungsgemäß geschlossen werden konnte.

Optische Eindrücke des Twinkly Light Tree 2D

Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass ich zu ungeschickt war und mich einfach nur doof angestellt habe. Während ich die Idee aber immer noch klasse finde, hat mich zumindest dieses Konzept nicht überzeugt. Am Ende habe ich alles wieder abgebaut, bevor ich überhaupt die Twinkly-App gestartet und den zweidimensionalen Baum ordentlich eingerichtet habe. Dort würde euch unter anderem ein individuelles LED-Mapping mit zahlreichen Effekten und Animationen sowie eine HomeKit-Anbindung erwarten.

Falls ihr euren Mut beweisen möchtet, könnt ihr den Twinkly Light Tree 2D für rund 75 Euro bei Amazon bestellen. Ich wünsche euch viel Erfolg!