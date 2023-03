Spigen LD202: Neuer Desktop-Ständer mit Luftfilter für den Mac Studio

Spigen verkauft unter der Bezeichnung LD202 einen neuen Desktop-Ständer für den Mac Studio (Amazon-Link), der zusätzlich über einen eingebauten Luftfilter verfügt. Der Mac Studio kann auf den durchsichtigen Ständer gestellt werden und wird so besser belüftet, Spigen gibt an, dass die Temperatur so nicht um mehr als 5 Grad steigt.

Ein sicherer Halt wird durch eine perfekte Position und Silikonstreifen gewährleistet. Als Extra hat Spigen einen Luftfilter eingebaut, der 99,99 Prozent Staub abfängt. Dieser ist als Ring angebracht und kann abgenommen und gereinigt werden. Ob das notwendig ist? Bin ich mir nicht sicher, ich habe bisher all meine Geräte ohne einen Filter betrieben und habe keine bösen Veränderungen feststellen können. Solltet ihr euren Mac Studio aber in Bereichen einsetzten, in denen es zu mehr Verschmutzung kommt, ist der Einsatz eines Filters durchaus sinnvoll.

Als Material kommt hier PMMA, eine leichte und splittersichere Alternative zu Glas, PVC und Acryl zum Einsatz. Der Kaufpreis liegt bei 49,99 Euro.