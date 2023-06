Steckdosenwürfel ohne Kabel für insgesamt sieben Geräte

Als wir vor knapp sechs Jahren in unser Haus eingezogen sind, hat jeder gesagt: Man kann nie genug Steckdosen haben. Und was haben wir dann ziemlich schnell feststellen müssen? Wir haben nicht genügend Steckdosen. Ich habe mal wieder zu viele Geräte an einem Ort – und mir als Problemlöser einen Steckdosenwürfel bei Amazon bestellt.

Warum ist die Entscheidung auf den Steckdosenwürfel ohne Kabel für 20,22 Euro (Amazon-Link) gefallen? Die Steckdose befindet sich direkt unter einem Wandregal, auf dem wiederum ein HomePod mini und die Yeelight Smart Cubes stehen. Neben dem dem Wandregal steht noch ein Tineco-Staubsauger, der ebenfalls geladen werden soll. Allerdings wollte ich eine klassische Steckdosenleiste, die extra an die Wand geschraubt werden muss oder halt nur auf dem Boden liegt, ebenfalls vermeiden.

USB-C-Port des Steckdosenwürfels leider nur mit 18 Watt

Der kleine Würfel wird direkt in die Steckdose gesteckt und bietet oben, rechts, unten und links jeweils eine klassische Steckdose. Zudem gibt es zwei USB-A-Ports und einen USB-C-Anschluss an der Vorderseite. Dort ist auch ein kleiner Schalter zu finden, mit dem alle Anschlüsse stromlos geschaltet werden können. Eine smarte Anbindung gibt es hier allerdings nicht, es ist einfach nur ein normaler An/Aus-Schalter.

Die maximale Leistung des Steckdosenwürfels wird mit 4.000 Watt angegeben. Darauf sollte man schon ein wenig achten, in meinem Fall ist die Last natürlich viel geringer. Die beiden USB-A-Ports liefern zusammen 12 Watt, am USB-C-Anschluss werden bis zu 18 Watt zur Verfügung gestellt. Hier hätte ich mir einen Hauch mehr gewünscht, denn der HomePod mini fordert 20 Watt. Ich musste ihn also mit dem mitgelieferten Netzteil an eine der vier Steckdosen anschließen.

Das kleine Gadget hat es bei mir auf jeden Fall ein bisschen ordentlicher gemacht. Wenn ich etwas Zeit übrig habe, werde ich wohl die Kabel noch hinter das Wandregal quetschen, aktuell gibt es aber noch zu viele andere Baustellen…