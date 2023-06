Telekom bescheinigt schnellen Ausbau am Schienennetz

Erst gestern habe ich mich mit ein paar Kollegen unterhalten, die über den miesen Mobilfunkempfang im Zug berichten haben. Allerdings: Sie sind nicht im Telekom-Netz unterwegs. Hier soll es, so zumindest die Aussage des Netzbetreibers mit dem pinken Logo, bereits eine sehr gute Abdeckung geben. Der Ausbau soll sogar schneller vorangehen, als ursprünglich geplant.

Bereits heute stellt die Telekom laut eigener Aussage fürs Telefonieren und Surfen auf 97 Prozent der Hauptverkehrsstrecken der Deutschen Bahn LTE mit 200 Mbit/s zur Verfügung. Für die lückenlose Mobilfunkversorgung hat die Telekom rund 300 Mobilfunkmasten neu gebaut sowie 700 bestehende Funkstandorte modernisiert oder erweitert.

An den Bahnstrecken in Deutschland soll seit dem Start der Kooperation vor zwei Jahren jede zweieinhalb Tage ein neuer Mobilfunkstandort ans Netz gegangen sein. Mit dem Mobilfunkausbau entlang der Schiene übertrifft die Telekom die Vorgaben der Bundesnetzagentur: Die Behörde gibt eine Datenrate von 100 Mbit/s an allen Hauptverkehrsstrecken vor, für Nebenstrecken 50 Mbit/s. Diese Auflagen hat die Telekom bereits erfüllt.

Der Ausbau entlang der rund 7800 Kilometer Hauptverkehrsstrecken – Strecken, auf denen ICE- und die wichtigsten IC-Züge fahren – sollte demnach bis Ende 2024 abgeschlossen sein, entlang der 13.800 Kilometer fahrgaststarker Strecken, auf denen jeden Tag mehr als 2000 Reisende unterwegs sind, bis Ende 2025.

Auch an den Zügen werden Optimierungen vorgenommen

Die Baustellen befinden sich allerdings nicht nur neben den Strecken, optimiert wird auch an den Zügen selbst. Für einen verbesserten Handy-Empfang sind neue Fernverkehrszüge der DB, etwa der ICE 3neo oder der ICE L, mit mobilfunkdurchlässigen Scheiben ausgerüstet. Bei Nahverkehrszügen wird über Aus- oder Nachrüstung mit funkdurchlässigen Scheiben – etwa durch nachträgliche Bearbeitung der Scheiben mit Laser-Technologie – gemeinsam mit den Aufgabenträgern vor Ort entschieden.