Stone Story RPG ausprobiert: Textbasiertes-Abenteuer mit Strategie-Fokus

Heute habe ich ein Spiel für euch, das weder bunt noch im Jump-and-Run-Stil gestaltet ist. Stone Story RPG (App-Store-Link) ist nämlich ein grafisch sehr simpel gehaltenes Textadventure, das eure strategischen Fähigkeiten auf die Probe stellen möchte. Ich habe das Spiel für euch angespielt.

Als erstes verliere ich an dieser Stelle ein paar Worte zur Grafik von Stone Story RPG, weil diese wohl sofort ins Auge fällt. Das Spiel ist grafisch nämlich vor allem eines: simpel. Genauer gesagt besitzt die Grafik nur drei Farben: Schwarz, Grau und Weiß. Die weißen Figuren bewegen sich dabei durch die schwarze Dunkelheit. Alle ASCII-Animationen in Stone Story RPG wurden dabei Zeichen für Zeichen abgetippt und erzeugen in hunderten Animationsbildern acht Spielorte. Mir gefällt diese Einfachheit, weil es eine angenehme Abwechslung zu überbunten anderen Spielen darstellt und das Spiel selbst auch gut ohne eine aufwändige Grafik auskommt.

Auch was die Steuerungsoptionen angeht, die ich als Spielerin habe, ist Stone Story RPG reduziert. Ich kann nämlich – in Textadventure-Manier – lediglich auf Text-Buttons klicken. Manchmal habe ich dabei die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Optionen zu wählen, manchmal steht aber auch nur eine Option zur Verfügung. Es gilt, eine der Möglichkeiten zu wählen, um das Spiel fortsetzen zu können.

In der Spielbeschreibung heißt es:

„Stone Story RPG ist ein Spiel, das leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist. Eine robuste künstliche Intelligenz übernimmt das Erkunden, Kämpfen und Plündern, so dass du dich auf die Strategie konzentrieren kannst!“

In Stone Story RPG könnt ihr also nicht eure Kampfkünste testen, sondern müsst strategisch denken und arbeiten, wenn ihr vorankommen wollt. Zu Anfang gefiel mir diese limitierte Steuerungsoption nicht, weil man zu Spielbeginn noch sehr in der Rolle eines Beobachters agiert bzw. vor allem passiv bleibt. Im Spielverlauf, wenn es mehrere Optionen gibt, zwischen denen ich mich entscheiden kann, wird das Spiel spannender und auch herausfordernder.

Die Story selbst, die bei solchen Spielen ja im Vordergrund steht, dreht sich um eine ausgestoßene Person, die auszieht, um neun magische Seelensteine zu finden und wieder zu vereinen. Auf diese Weise soll das Licht in die Welt zurückgebracht werden. Neben dieser Haupt-Quest gibt es diverse Neben-Quests, Mini-Games und andere Challenges, die euch sicherlich eine ganze Weile beschäftigen können.

Auf eurer Tour durch die Dunkelheit findet ihr allerlei Materialien, die ihr zu neuen Werkzeugen und Waffen verarbeiten könnt. Dabei sollen eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt sein.

Wer gerne strategisch denkt und sich auch für Spiele mit einfach gehaltener Grafik begeistern kann, sollte ruhig einen Blick auf Stone Story RPG werfen.

Kostenlos laden und spielen

Stone Story RPG könnt ihr kostenlos im App Store laden und auch kostenfrei spielen. Es gibt mehrere In-App-Kauf-Optionen, die euch beim Weiterkommen helfen können, zum Beispiel Ki-Kristalle, einen Riesenschatz oder den „Geistertöter“. Die Preise für die einzelnen Pakete schwanken zwischen 0,29 Euro und 59,99 Euro. Zum Spielen braucht ihr ein iPhone, auf dem iOS 15 oder neuer installiert sind.