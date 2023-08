Osotek H200 Lite: Wischsauger mit neuem Coupon auf 247,99 Euro reduziert

Der Osotek H200 Lite (Amazon-Link) ist ein besonders spannender Wischsauger, da er flach unter Möbeln wischen kann – das können nur die wenigsten Geräte. Ich habe den günstigen Nass-Trockensauger schon ausführlich ausprobiert und im Rahmen meines Testberichts gute Noten ausgestellt. Zur Markteinführung wurde der H200 Lite für 260 Euro angeboten, heute geht es noch einmal etwas günstiger. Mit dem 100 Euro Coupon auf der Produktseite und dem zusätzlichen Gutscheincode OSOH200LT reduziert sich der Preis von 399,99 Euro auf nur 247,99 Euro – und dann ist das Preis-Leistungsverhältnis wirklich spitze.

Im Gegensatz zu seinem großen Bruder H200, bietet der H200 Lite nur eine einzelne und runde Bürste zur Reinigung an. Diese ist aber breiter und so ist auch eine Kantenreinigung möglich. Die Reinigungsergebnisse sind auch mit einer Rolle gut, wobei man bei hartnäckigeren Flecken schon öfters darüber fahren muss. Die Handhabung ist gut, das Gerät lässt sich einfach über den Boden schieben und lenken. Bei der Vorwärtsbewegung gibt es über die zwei motorisierten Rollen sogar Unterstützung.

Das Display zeigt die restliche Akkulaufzeit in Prozent sowie den eingestellten Modus an. Nach der Arbeit wird der Sauger in die Station gestellt, in der die Rolle und die Leitungen automatisch gereinigt werden. Eine Heißlufttrocknung gibt es hier nicht, kann man bei diesem Preis aber auch nicht erwarten.

Das Wischen unter Möbeln, unter dem Sofa oder unter dem Bett ist absolut spitze. Das Geräte wurde so hergestellt, dass weder Frisch- noch Schmutzwasser bei der waagerechten Arbeit austritt. Mit dem H200 Lite könnt ihr Stellen erreichen, bei denen viele andere Wischsauger passen müssen.

Klickt euch gerne noch einmal in meinen ausführlichen Testbericht. Einige appgefahren Leser und Leserinnen haben das Gerät zum Start gekauft, gerne könnt ihr eure Erfahrungen in den Kommentaren mit anderen teilen.