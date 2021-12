Surfshark VPN: 83 Prozent Rabatt + 3 Monate geschenkt

Anzeige. Ihr habt die Black Friday Aktion verpasst? Kein Problem, denn im aktuellen Weihnachts-Sale könnt ihr erneut zuschlagen. Ihr könnt wieder 83 Prozent auf das 2-Jahres-Abo sparen und bekommt zudem noch 3 Gratis-Monate mit dazu. Am Ende bezahlt ihr für 27 Monate nur 52,74 Euro, pro Monat also nur 1,95 Euro.

Surfshark VPN: 27 Monate für nur 52,74 Euro (zum Angebot)

Surfshark VPN ist eine Empfehlung, das hat auch die Stiftung Warentest bestätigt, denn Surfshark hat den zweiten Platz belegt. Die Auswahl der Server ist richtig groß, insgesamt gibt es mehr als 3200 Server in 65 Ländern. Es gibt Apps für Mac, Windows, Linux, iOS, Android, Chrome, Firefox und Fire TV. Zudem gibt es eine strikte No-Log-Richtlinien und privates DNS.

Die Apps sind einfach zu bedienen und die Geschwindigkeiten über den VPN schnell und zuverlässig. Streaming stellt kein Problem dar, das normale Surfen ist ebenfalls ohne Probleme möglich. Die Verbindungen sind stabil und brechen auch nach längeren Surfzeiten nicht ab. Und es gibt noch einen Vorteil: Die Geräteanzahl ist unlimitiert. Ihr könnt also die Geräte der ganzen Familie verbinden!

Des Weiteren ist auch Surfshark One spannend. Hier bekommt ihr für 1,30 Euro extra pro Monat neben dem VPN-Service auch ein Antivirus-Programm, das vor Viren und Schadsoftware schützt. Zudem gibt es eine leistungsfähige Suchfunktion, die nur rein organische Ergebnisse zeigt – für private Internetsuchabfragen ohne Werbung und Tracker. Das Alert-Tool rundet Surfshark One ab und informiert, wenn Datenpannen identifiziert oder personenbezogenen Daten in Datenlecks involviert sind.

Noch mehr Funktionen von Surfshark VPN

Camouflage Mode : Dieser Modus stellt sicher, dass selbst der Internetanbieter nicht erkennen kann, dass ein VPN verwendet wird.

: Dieser Modus stellt sicher, dass selbst der Internetanbieter nicht erkennen kann, dass ein VPN verwendet wird. MultiHop : Verbindung über mehrere Länder gleichzeitig möglich.

: Verbindung über mehrere Länder gleichzeitig möglich. Verschlüsselung : Alle Daten werden stets verschlüsselt übertragen.

: Alle Daten werden stets verschlüsselt übertragen. Sicherer Protokolle : Es gibt drei verschiedene Protokolle, die als Standard ausgewählt werden können. Auf Wunsch kann nach wie vor OpenVPN ausgewählt werden.

: Es gibt drei verschiedene Protokolle, die als Standard ausgewählt werden können. Auf Wunsch kann nach wie vor OpenVPN ausgewählt werden. Integrierter Werbeblocker : Kann auf Wunsch auch Werbeanzeigen, Tracker, Malware und Phishing-Versuche blocken.

: Kann auf Wunsch auch Werbeanzeigen, Tracker, Malware und Phishing-Versuche blocken. Bypasser : Erlaube bestimmten Apps und Webseiten, das VPN zu umgehen. Bestens für mobile Banking-Apps geeignet.

: Erlaube bestimmten Apps und Webseiten, das VPN zu umgehen. Bestens für mobile Banking-Apps geeignet. Kundensupport: 24/7 als Live-Chat oder per E-Mail.