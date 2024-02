Tesla: iPhone-Schlüssel funkt jetzt per Ultra-Breitband

Vor rund einem Jahr bin ich einige Zeit einen Tesla gefahren und das war schon eine ziemlich beeindruckende Angelegenheit, vor allem was die Software angeht – selbst (oder gerade) im Vergleich zu meinem gar nicht so alten Skoda Octavia. Jetzt hat Tesla die Anbindung an das iPhone noch weiter verbessert.

Konkret geht es um den Einsatz des iPhones als Schlüssel. Bisher hat Tesla dafür eine Bluetooth-Verbindung und einige weitere Kniffe verwendet, etwa einen Zugriff auf die Fitness und Bewegungsdaten, um zu erkennen, dass ihr euch auch tatsächlich in Richtung des Fahrzeugs bewegt habt.

Mit dem Software-Update auf Version 2024.2.3 soll Tesla die Verbindung zwischen iPhone und Fahrzeug über den Ultra-Breitband-Chip herstellen. Das ist der kleine Mikroprozessor, der auch den AirTag zentimetergenau orten kann.

Das soll nicht nur für eine erhöhte Sicherheit sorgen, sondern auch für mehr Komfort. Sollten beispielsweise zwei regelmäßige Fahrer des Teslas gleichzeitig einsteigen, kann dank der Ultra-Breitband-Technik erkannt werden, wer auf der Fahrerseite einsteigt. So kann beispielsweise gleich die richtige Sitzposition eingestellt werden-

Laut Not a Tesla App unterstützen das neueste Model 3 und das 2023er Model X die neue Funktion. Erforderlich ist zudem ein iPhone 11 oder neuer, das iPhone SE unterstützt kein Ultra-Breitband.