Todoist: Aufgabenplaner integriert neue Board-Ansicht für Projekte

Die Anwendung Todoist (App Store-Link) gehört sicherlich zu den bekannteren und beliebten ToDo-Anwendungen im deutschen App Store. Der Download der Anwendung ist grundsätzlich gratis, für Premium-Funktionen wird ein kostenpflichtiges Abonnement für 3,99 Euro/Monat bzw. 35,99 Euro/Jahr notwendig. Der Download der iOS-App ist etwa 192 MB groß und benötigt zudem iOS 11.0 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für Todoist vorhanden.

Auch wir haben schon öfters über die praktische Aufgaben-App berichtet und im Zuge dessen auf Neuerungen und Updates aufmerksam gemacht. Mit einer jüngst erfolgten Aktualisierung auf Version 13.0 von Todoist gibt es für User der ToDo-App unter iOS nun eine spannende Neuerung, die sich vor allem an Nutzer richtet, die größere Projekte zu verwalten haben und dort jederzeit den Überblick behalten wollen. Das Entwicklerteam von Todoist hat mit der neuen Version 13.0 nämlich eine Board-Ansicht eingeführt, die wie folgt im Todoist-Blog beschrieben wird.

„Aus diesem Grund haben wir die letzten zwei Jahre damit verbracht, den Weg für Boards zu ebnen – eine leistungsfähige neue Art, deine Todoist-Projekte zu organisieren und zu visualisieren. Von Plänen für wöchentliche Mahlzeiten bis hin zu Geschäftsstrategien für fünf Jahre – mit Boards ist es einfach, einen Überblick über deine Projekte aus der Vogelperspektive zu erhalten und von Anfang bis Ende Fortschritte zu erzielen.“

Das Besondere an den Boards ist neben der verbesserten Übersicht die Tatsache, dass Aufgaben als Karten visualisiert worden sind, die sich bequem in verschiedene Bereiche ziehen lassen. So können beispielsweise erledigte ToDos schnell in die entsprechenden Sektionen verschoben werden. Um in Todoist zwischen der klassischen Listenansicht und dem Board zu wechseln, öffnet man einfach ein Projekt und tippt am oberen rechten Bildschirmrand auf die drei Punkte. Dort lässt sich dann zwischen der Listen- und Board-Ansicht wechseln. Das neue Feature ist in der aktuellen Version 13.0 von Todoist im App Store enthalten und kann als kostenloses Update geladen werden. Weitere audio-visuelle Eindrücke gibt es in einem kurzen YouTube-Video der Entwickler.