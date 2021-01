Tonies: Audiothek auf mittlerweile über 1.400 Hörspiele angewachsen

Im August 2020 haben wir euch die neue Tonies-Audiothek vorgestellt. Mit der neuen Web-Plattform ist es endlich möglich, bestehende Tonie-Figuren mit neuen Inhalten zu bestücken. Eine wirklich interessante Lösung, denn so muss man die Hörspiele nicht in Form von immer neuen Figuren kaufen, sondern kommt zum üblichen Marktpreis an neue Inhalte. Das bedeutet in der Praxis: Wer eine Benjamin Blümchen Tonie-Figur im Einsatz hat, kann sie dank der Audiothek einfach mit einem von aktuell 127 anderen Hörspielen bestücken.

Dabei gibt es im Prinzip nur eine Regel: Es können nur passende Audiothek-Inhalte auf eine Tonie-Figur geladen werden. Eine Geschichte von Bibi Blocksberg auf einem Benjamin Blümchen Tonie – das funktioniert leider nicht. Durchaus verständlich. Etwas schade ist es dagegen, dass man Kreativ-Tonies nicht frei mit Inhalten aus der Audiothek bestücken kann.

Beeindruckend ist allerdings, wie viele Inhalte mittlerweile in der Audiothek verfügbar sind. Nachdem es zum Start im August nur Geschichten von Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und Bibi & Tina gab, ist das Portfolio mittlerweile auf über 1.400 Titel angewachsen. Wer es mittlerweile alles in die Audiothek geschafft hat, das könnt ihr entweder direkt auf der Meine-Tonies-Webseite nachschlagen oder einfach einen Blick in die folgende Liste werfen.

Das sind die aktuellen Inhalte in der Tonies-Audiothek