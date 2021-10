TouchGate: Berichte von eingefrorenen iPhone-Touchscreens mehren sich

Wenn wie in fast jedem Jahr die Veröffentlichung einer großen Software-Version, aktuell iOS 15, sowie das Release neuer Hardware, derzeit die iPhone 13-Generation, zusammentreffen, kommt es gerne einmal zu kombinierten Problemen auf verschiedenen Geräten. Bei fast jedem größeren iOS-Update klagen User unterschiedlichster iPhones von einem sich schnell leerenden Akku, oder es gibt im Zusammenhang mit den neuen Devices entsprechende Hardware-Fehler.

Jahr für Jahr wiederholt sich ein neues „Gate“, ein besonders großes Problem, das meistens die Hardware der neuen Geräte betrifft. Wohl das Muttergate aller Gates war „Antennagate“ im Jahr 2010, das bei einer bestimmten Handhaltung des damals neu veröffentlichten iPhone 4 einen rapiden Abfall der Netzverbindung verursachte. Die Empfangsbalken rauschten in den Keller, getätigte Anrufe wurden unterbrochen. Steve Jobs, seinerzeit noch CEO von Apple, erklärte dazu lediglich, „You’re holding it wrong“, man würde das iPhone 4 ganz einfach nur falsch in der Hand halten. Schlussendlich gab man zu, dass das Problem auf einem neuen Antennen-Design beruhte und bot Kunden und Kundinnen ein kostenloses Bumper Case zum Beheben des Problems an.

Wohl nicht ganz so skandalträchtige Ausmaße nimmt das 2021er Gate an, das von einigen Medienportalen schon als „TouchGate“ bezeichnet wird. Wie die Betitelung unschwer erkennen lässt, handelt es sich um Probleme mit dem Touchscreen des iPhones. Einige User berichten, dass Eingaben falsch oder auch gar nicht verarbeitet werden, vor allem beim Tap-to-Wake, also dem Antippen des iPhone-Displays zum Aufwecken des Bildschirms, soll sich der Fehler bemerkbar machen.

Abhilfe dürfte mit iOS 15.1 nahen

Online finden sich die Berichte betroffener User vor allem bei Twitter und Reddit. Interessant ist, dass primär Besitzer bzw. Besitzerinnen eines iPhone 13 mini betroffen sind. Denn bereits im vergangenen Jahr gab es ein ähnliches Problem mit dem iPhone 12 mini, das softwareseitig erst mit dem Release von iOS 14.2.1 als alleiniges Update für das iPhone 12 mini behoben wurde.

Abhilfe dürften Betroffene wohl schon bald erhalten, da Apple bereits an einer Veröffentlichung von iOS 15.1 arbeitet und kürzlich die zweite Betaversion herausgegeben hat. Der YouTuber Zollotech hat dazu ein informatives Video bereitgestellt, bei dem er sich ab Minute 4:20 auch kurz diesem Problem und einer Verbesserung mit iOS 15.1 widmet. Schaut einfach mal rein.

Seid auch ihr vom TouchGate unter iOS 15 bzw. mit einem neuen iPhone 13-Modell betroffen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.