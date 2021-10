Cloud-Speicher aus der Schweiz: pCloud reduziert Lifetime-Lizenzen

Anzeige. Den Cloud-Anbieter pCloud haben wir euch im Juli ausführlich vorgestellt. Der Vorteil hier: Es handelt sich um ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, welches komplett DSGVO-konform agiert. Ihr könnt festlegen, dass eure Daten nur auf Servern in der Europäischen Union gesichert werden sollen – die Server stehen in Luxemburg. Demnach werden keine Daten auf US-Servern gespeichert, wobei solch eine Option auch zur Verfügung steht. Alle Daten werden dabei stets verschlüsselt übertragen, ebenso werden diese verschlüsselt auf den Servern gespeichert.

pCloud ist für alle gängigen Geräte und Plattformen erhältlich und lässt sich gut und einfach bedienen. Hier gibt es kein Upload-Limit, die Dateigröße ist unbegrenzt. Zudem stehen viele Funktionen zur Verfügung, unter anderem gibt es eine leistungsstarke Suche, diverse Filteroptionen, Freigabe-Möglichkeiten, Passwortschutz und mehr.

Und pCloud bietet im Vergleich zu vielen anderen Anbietern nicht nur ein Abo, sondern auch eine lebenslange Lizenz an. Die Preisgestaltung ist fair und durchsichtig und bis zum 5. Oktober könnt ihr euch eine Lifetime-Lizenz günstiger sichern:

pCloud Premium Lifetime 500 GB : Regulär für 500 Euro, reduziert für 175 Euro, aktuell für nur 122,50 Euro .

: Regulär für 500 Euro, reduziert für 175 Euro, aktuell für . pCloud Premium Plus Lifetime 2 TB: Regulär 980 Euro, reduziert für 350 Euro, aktuell für nur 245 Euro.

Wer viel Wert auf den Datenschutz seiner Daten legt und einen EU-Speicherort bevorzugt, ist hier an der richtige Adresse. Der reduzierte Preis ist natürlich noch einmal viel attraktiver. Ihr könnt pCloud kostenlos ausprobieren und dann im Aktionszeitraum eine günstige Lifetime-Lizenz erwerben.

pCloud Premium Lifetime 500 GB 175 EUR 122,50 EUR jetzt kaufen