Trance Tank: Neuer Action-Shooter mit coolen Techno-Beats

Neben all den Freemium- und Abo-Games gibt es glücklicherweise auch noch Entwicklerteams, die ihre Neuerscheinungen über einen Einmalkauf finanzieren. Ein solches Exemplar ist nun mit Trance Tank (App Store-Link) von CodedArt im deutschen App Store aufgeschlagen und kann dort zum Preis von 1,99 Euro auf iPhones und iPads geladen werden.

Trance Tank, oder auch als Techno Tank im App Store bezeichnet, benötigt zur Installation auf dem iPhone oder iPad mindestens 333 MB an freiem Speicherplatz und kann ab iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer heruntergeladen werden. Auch ein Download auf den Mac ist möglich, hier wird macOS 11.0 und ein M1-Chip oder neuer benötigt. Alle Inhalte des Spiels stehen zum Start bereits in deutscher Sprache bereit.

„Make Techno not War – Trance Tank ist rasante Action kombiniert mit coolen Beats“ – so berichtet der Entwickler Christian Streinz von CodedArt im App Store über die Neuerscheinung. CodedArt dürfte euch schon durch die vorherigen Spiele-Titel wie ini, Weltraum Tinte, Funzel oder Tireur de Couleur bekannt vorkommen.

Trance Tank lässt sich am ehesten in das Genre der Action-Shooter einordnen, verfügt gleichzeitig aber auch über Elemente von Jump’N’Run-Games und ist gepaart mit tanzbaren Techno-Sounds. Im Spiel erlebt man klassische Shooting-Action in einer ganz besonderen Landschaft, die die Spieler und Spielerinnen durch eine außergewöhnliche grafische Welt führt.

Akrobatische Panzer können auch Salti absolvieren

Die Panzer in Trance Tank können springen und teilweise akrobatische Bewegungen wie Saltos und andere Tricks durchführen, um den Gegnern oder Hindernissen auszuweichen. Die Techno-Tracks, die währenddessen im Hintergrund laufen, werden um neue Techno-Samples ergänzt, indem Gegner abgeschossen werden. Dadurch entsteht immer wieder eine neue Art von musikalischer Hintergrunduntermalung.

Weiter lassen sich in Trance Tank Punkte und Treibstoff sammeln, um den Score in die Höhe zu treiben oder neue Panzer freizuschalten. Denn es gilt: Jedes Fahrzeug hat sein eigenes Fahrverhalten, und manche Level können nur mit bestimmten Panzern gemeistert werden. Es heißt, ein guter Schütze zu sein, aber auch gleichzeitig den Panzer perfekt durch das Gelände zu steuern. Neben schwierigen Sprüngen und vielen Feinden wie verschiedenen Soldaten, Geschützen und Fahrzeugen hat man sich zusätzlich auch in Boss-Gefechten zu behaupten.

Neben dem einmaligen Kaufpreis in Höhe von 1,99 Euro fallen in Trance Tank keine weiteren Kosten an, In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements gibt es nicht. Wer noch weitere Eindrücke zur Neuerscheinung benötigt, kann sich abschließend den Gameplay-Trailer von CodedArt bei YouTube ansehen.