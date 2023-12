Waipu.tv: TV-Streaming derzeit mit 50 Prozent Rabatt

Was das TV-Streaming mit iPhone, iPad, Apple TV oder einem Smart TV angeht, gibt es derzeit zwei große Anbieter in Deutschland: Zattoo und Waipu.tv. Letzterer lockt derzeit mit einem Rabatt von 50 Prozent, der allerdings mit einem kleinen Umweg verbunden ist.

Beim niederländischen Anbieter Startselect, der vor dem Aus der iTunes-Karten auch häufiger Guthaben für den App Store im Angebot hatte, bekommt ihr derzeit 50 Prozent Rabatt auf Waipu.tv-Gutscheine, die sich für die folgenden Pakete einlösen lassen:

6 Monate waipu.tv Comfort für 22,49 statt 44,99 Euro

12 Monate waipu.tv Comfort für 42,49 statt 84,99 Euro

6 Monate waipu.tv Perfect Plus für 39,99 statt 79,99 Euro

12 Monate waipu.tv Perfect Plus für 79,99 statt 149,99 Euro

zu den Angeboten bei Startselect

Um den Rabatt zu erhalten, legt ihr einfach das gewünschte Paket bei Startselect in den Warenkorb löst dann den Gutscheincode WAIPU50 ein. Daraufhin erhaltet ihr einen Gutscheincode, den ihr auf waipu.tv/guthaben einlösen könnt.

Der Unterschied zwischen Waipu.tv Comfort und Perfect Plus

Bei beiden Paketen von Waipu.tv sind alle erdenklichen öffentlich rechtlichen und privaten TV-Sender mit dabei. Im Perfect Plus Paket sind auch die Sender von RTL und ProSieben in HD verfügbar. In Sachen Mediathek, Aufnahmen sowie Neustart & Pause bietet beide Pakete ähnliche Funktionen, im teureren Perfect Plus gibt es vier statt zwei gleichzeitige Streams.