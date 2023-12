Balkonkraftwerk-Speicher von Anker jetzt deutlich günstiger

Aktuell haben Balkonkraftwerke ja fast schon Winterpause, viel zu holen ist beim aktuellen Wetter wirklich nicht. Aber: Die Tage werden schon wieder länger und es geht spätesten im März wieder bergauf. Wer sich schon jetzt für das Frühjahr ausrüsten möchte, kann das bei Anker tun.

Auf Amazon wird die Anker Solix Solarbank E1600, ein 1,6 Kilowattstunden fassender Akku für Balkonkraftwerke, derzeit deutlich günstiger verkauft. 799 Euro (Amazon-Link) werden „nur“ noch für den Outdoor-fähigen Speicher fällig. Zum Marktstart im Herbst waren es noch stolze 1.199 Euro.

Und falls ihr überhaupt erst in das Thema Balkonkraftwerke einsteigt, bekommt ihr für nur 899 Euro ein Bundle mit dem aktuelle Mikro-Wechselrichter von Anker, der per Software-Update im kommenden Jahr auch auf 800 Watt hochgestuft werden kann. Aktuell sind liegt die erlaubte Leistung, die in euer Hausnetz gespeist werden darf, ja noch bei 600 Watt. Das Bundle könnt ihr einfach auf der Produktseite auswählen.

Aber im Zusammenspiel mit der Solix Solarbank E1600 wird die Sache eh etwas anders laufen. In der Anker-App stellt ihr den ungefähren Grundverbrauch eures Hauses ein, also beispielsweise 300 Watt. Der Speicher gibt dann nur diese Leistung an den Wechselrichter weiter und die zusätzliche Leistung wird in der Solarbank gespeichert, um dann beispielsweise nach Sonnenuntergang zum Einsatz zu kommen.

Prinzipiell wäre es sogar möglich, zwei Solarmodule an der Powerbank und ein drittes Solarmodul direkt am Wechselrichter anzuschließen, um den Ertrag des Balkonkraftwerks weiter zu erhöhen. Das bringt dann vor allem an den Tagen etwas, an denen nicht gerade das beste Wetter herrscht.