Twitter: Bis zu sechs Unterhaltungen in DMs lassen sich jetzt anheften

Der soziale Kurzmitteilungs-Dienst Twitter (App Store-Link) hat vor einigen Wochen ein neues Abonnement vorgestellt, das sich Twitter Blue nennt und weitere Features für Power User zur Verfügung stellt. In diesem inbegriffen war auch eine Option, in den Direktnachrichten bis zu sechs Unterhaltungen an die Spitze der Liste anpinnen zu können.

Wie das soziale Netzwerk nun in einem Tweet auf der eigenen Plattform bekanntgegeben hat, steht diese Funktion jetzt auch für alle Nutzer und Nutzerinnen bereit. Das Anheften von Unterhaltungen ist unter iOS, Android und auch im Web möglich.

Keep your fave DM convos easily accessible by pinning them! You can now pin up to six conversations that will stay at the top of your DM inbox.

Available on Android, iOS, and web. pic.twitter.com/kIjlzf9XLJ

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 17, 2022