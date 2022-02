StilGut Couverture: Hochwertige Lederfolios fürs iPad Pro 2021 und iPad Air 4

Von den tollen Cases des Berliner Unternehmens StilGut haben wir in der Vergangenheit schon häufiger berichtet. Auch meine iPads der vergangenen Jahre haben in den meisten Fällen genau dieses Ledercase-Modell als zuverlässigen Schutz umgelegt gehabt. Ein StilGut Couverture-Modell in schickem Marineblau hat mich beispielsweise bei meinem Vorgänger-iPad Air 2 über lange Zeit begleitet.

Designtechnisch orientiert sich das StilGut Couverture an den klassischen Smart Folios von Apple: Auch hier gibt es ein aufklappbares, faltbares Frontcover, das über einen integrierten Magneten verfügt und so das iPad automatisch in den Schlafzustand versetzen kann. Alle Anschlüsse sind weiterhin gut erreichbar, und auch der Apple Pencil kann dank einer größeren Aussparung an der Seite des Couverture Cases angebracht werden.

StilGut Couverture trägt nicht groß auf

Anders als bei Apples Smart Folio aus Kunststoff setzt StilGut bei diesem Exemplar allerdings auf hochwertiges Leder, das das Case von allen Seiten bekleidet. Im Inneren des Back- und Frontcovers findet sich zudem weiches Mikrofaser-Material, um dem wertvollen Apple-Tablet keine Kratzer zuzufügen. Genau wie bei meinem Vorgänger-Modell für das iPad Air 2 trägt das Couverture Case erfreulicherweise nicht großartig auf, sondern hält die Maße des iPads weiterhin auf einem dünnen Level.

Ebenfalls erfreulich: Durch das dreigeteilte Frontcover kann das Tablet zudem entweder in einem leicht angeschrägten Schreibmodus, oder auch hochkant zum Ansehen von Filmen aufgestellt werden. In den ersten Tagen funktioniert dies meist noch nicht besonders gut, da das Ledermaterial noch etwas steif ist – aber nach einer Phase der Eingewöhnung und mehrfachem Gebrauch dieser Funktion lässt sich das iPad schon deutlich besser aufstellen.

Erhältlich ab 79,99 Euro für iPad Air- und iPad Pro-Modelle

Das Berliner Unternehmen hat nun vor nicht allzu langer Zeit die Couverture-Modelle auch an die aktuellen iPad-Generationen angepasst. Seit einigen Wochen gibt es das StilGut Couverture-Folio auch in einer neuen Version für die iPad Pro-Exemplare aus 2021, ebenso wie für das iPad Air der 4. Generation. Und natürlich sind die iPad Pro-Cases auch für die Modelle aus dem Jahr 2020 geeignet.

Für das iPad Pro 11″ (Amazon-Link) und 12.9″ (Amazon-Link) aus dem Jahr 2021 stehen bei Amazon die Farben Cognacbraun, Dunkelblau Nappa, Grau Nappa, Rot Nappa, Schwarz und Schwarz Nappa zur Verfügung, die zu Preisen ab 89,99 Euro erhältlich sind. Wer ein iPad Air 4 (Amazon-Link) besitzt, kann bei Amazon die identischen Farben zu Preisen ab 79,99 Euro erwerben.

