Twitter: Neues Teilen-Menü in offizieller App veröffentlicht

Wer die offizielle Twitter-App (App Store-Link) unter iOS verwendet, kann ab sofort von einem neuen Feature Gebrauch machen. Die Twitter-App erlaubt es ab sofort, beim Antippen des Teilen-Buttons unterhalb eines Tweets, ein Popup-Menü aufzurufen und den Tweet dort schnell weiterzuleiten.

Die Funktion wurde schon im vergangenen Monat von Twitter zusammen mit einigen Usern in einem Betatest ausprobiert, und ist ab sofort auch für alle Nutzer in der offiziellen App des sozialen Kurzmitteilungsdienstes verwendbar. Im vom unteren Bildschirmrand aufploppenden Menü erhält der User Zugriff auf Twitter-Kontakte, die zuletzt verwendet worden sind, ebenso wie direkte Verbindungen zu Dritt-Apps wie WhatsApp, iMessage und Mail.

Das native iOS-Teilen-Menü kann auch weiterhin aufgerufen werden, dazu tippt man einfach auf „Teilen per“ am Ende der Symbolleiste. Alternativ lässt sich auch der Aktions-Button in Twitter länger gedrückt halten, um dieses Menü aufrufen zu können. Im Vergleich zu Apples Teilen-Menü gibt es hier eine Menge Möglichkeiten auf kleinstem Raum, allerdings werden auch nicht alle Optionen angeboten, wie beispielsweise AirDrop. Wer das neue Teilen-Menü in Twitter verwenden möchte, sollte darauf achten, Version 8.37 von Twitter installiert zu haben.