Anker PowerExpand: 6-in-1-Hub mit USB-C für das iPad Pro

Wer mit dem iPad Pro unterwegs ist und produktiv arbeiten möchte, kommt oft um einen USB-C-Hub nicht vorbei. Das Angebot am Markt ist mittlerweile unglaublich groß und unüberschaubar geworden. Doch was braucht man am ehesten, wenn man das iPad Pro zum Arbeiten verwenden will? Müssen es unbedingt ein Ethernet-Port und drei USB-A-Anschlüsse sein? Die Experten von Anker haben mit dem Anker PowerExpand 6-in-1 Hub eine sehr gute und durchdachte Lösung gefunden, die für die meisten iPad Pro-User sicher ausreichen dürfte.

Der Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C Hub ist für die alleinige Nutzung am iPad Pro vorgesehen und wird mittels eines USB-C-Steckers direkt am Tablet angebracht. Dafür sorgt eine entsprechende Führungsschiene, so dass das Dock direkt und fest am iPad Pro angebracht werden kann. Erhältlich ist der Anker PowerExpand 6-in-1 aktuell nur in einer spacegrauen Alu-Farbvariante, und das zum Preis von derzeit 45,99 Euro bei Amazon, inklusive einer Prime-Versandoption am nächsten Werktag.

Im Lieferumfang des Anker PowerExpand 6-in-1 Hubs befindet sich neben dem USB-C-Dock selbst auch noch ein kleiner Tragebeutel aus grauem Mikrofaser-Stoff – allerdings leider ohne eine echte Verschlussmöglichkeit, so dass das Täschchen leider immer geöffnet bleibt. Als kleine Zugabe ist das Sleeve aber durchaus nett. Für die Nutzung mit dem iPad Pro 11″ oder 12.9″ ist dann auch kein weiterer Installations-Prozess notwendig: Der Hub wird einfach angesteckt und kann dann direkt verwendet werden. Ein kleines Icon am oberen Bildschirmrand des Tablets zeigt an, dass ein entsprechendes Peripherie-Zubehör angeschlossen wurde. Auch am Hub selbst leuchtet eine kleine LED, wenn eine Verbindung mit dem iPad Pro besteht.

Der Anker PowerExpand 6-in-1 verfügt neben einem HDMI-Port mit 4K@60Hz auch über einen USB-C-Port mit 60W Power Delivery, um so das iPad Pro trotz angelegtem Dock noch mit voller Geschwindigkeit aufladen zu können. Zudem gibt es einen USB-A-Port mit USB 3.0, zwei Steckplätze für jeweils eine SD- und eine MicroSD-Karte, und auch einen 3,5 mm-Klinkenanschluss. Letzterer ist vor allem praktisch, wenn man kabelgebundene Headsets für Telefonate oder den alten Lieblingskopfhörer mit Kabel anschließen möchte.

PowerExpand wiegt nur etwa 50 Gramm

Mit Maßen von 10,0 x 3,3 x 0,9 cm und einem Gewicht von etwa 50 Gramm sollte der Anker PowerExpand in jeder Reisetasche, Rucksack oder iPad-Schutzhülle Platz finden. Vorsicht heißt es allerdings bei angelegten Schutzcases: Ich konnte das USB-C Dock beispielsweise nicht in Kombination mit meinem StilGut Couverture Case für das iPad Pro verwenden, da der Rand des Backcovers beim Anschließen im Weg war und sich der USB-C-Port nicht ganz einstecken ließ. Ein Test mit Apples Magic Keyboard jedoch verlief erfolgreich, hier gab es es keine Platzprobleme für den PowerExpand.

Zur Nutzung an sich muss man nicht viel sagen: Die entsprechend benötigten Geräte wie ein externer Monitor, ein USB-Stick, eine Kamera-Speicherkarte oder ein Kopfhörerkabel werden einfach eingesteckt und können dann verwendet werden. Probleme gab es lediglich mit einem sehr alten USB-Stick, der nicht erkannt wurde. Beizeiten war außerdem ein leises, aber durchaus wahrnehmbares hochfrequentes Fiepen zu hören, vor allem, wenn neue externe Geräte angesteckt wurden. Über die Dateien-App auf dem iPad Pro ließen sich aber die verbundenen Devices schnell finden und konnten problemlos verwaltet werden.

Mit der Auswahl der sechs Anschlüsse hat Anker zumindest für mich die genau richtige Mischung der am meisten benötigten Ports gefunden, zudem ist der PowerExpand 6-in-1 überraschend klein und leicht, und damit sehr gut auch unterwegs nutzbar. Wünschenswert wäre lediglich noch eine silberne Farboption für Besitzer eines silbernen iPad Pro wie mich – aber das ist sicherlich schon Meckern auf hohem Niveau.