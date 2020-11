Ubiquiti AmpliFi Alien: Tri-Band-Router mit WiFi 6 jetzt in Deutschland erhältlich

Während die aktuell gängigen Router noch auf die bisher etablierten WLAN-Standards 802.11b/g/n/ac setzen, kommen mittlerweile immer mehr neue Produkte aus diesem Bereich auch mit dem neuesten WiFi 6, auch bekannt als 802.11ax, auf dem Markt. Diese Neuentwicklung sorgt für schnellere Datenumsätze, einen geringeren Stromverbrauch und ist vor allem dort ein Fortschritt, wo viele Endgeräte mit dem Router verbunden sind.

Auch der im letzten Jahr präsentierte AmpliFi Alien von Ubiquiti versteht sich mit dem neuen WiFi-Standard 6 bzw. 802.11ax in 2.4- und 5 GHz-Netzwerken. Natürlich ist der Dreiband-Router auch mit den älteren Standards kompatibel: Dafür sorgt unter anderem eine 5 GHz-Antenne, die auf WiFi 5 basiert. Der Hersteller verspricht darüber hinaus eine schnelle, nur einminütige Einrichtung, die auch über eine Smartphone-App (App Store-Link) erledigt werden kann.

Bundle mit MeshPoint ist aktuell ausverkauft

Der Tri-Band-Router ist 1,2 Kilogramm schwer und kommt mit Maßen von 11 x 11 x 25 cm in einem stilvollen schwarzen Zylinder-Design inklusive eines 4,7“-Farbdisplays daher. Auf der Rückseite des Zylinders befindet sich darüber hinaus ein Ethernet-Switch mit insgesamt vier Gigabit-Anschlüssen. Wer Bedarf hat, kann auch mehrere AmpliFi Alien-Router zu einem Mesh-Netzwerk zusammenschließen. Ubiquiti bietet dem Nutzer darüber hinaus eine eigene VPN-Lösung namens AmpliFi Teleport, die sich ohne weitere Konfiguration nutzen lässt.

In den USA ist der Ubiquiti AmpliFi Alien bereits seit einiger Zeit erhältlich, nun ist auch der offizielle Verkauf in Deutschland gestartet. Anders als bei der UniFi-Serie des Herstellers steht hier der Aufbau eines Mesh-Systems im Vordergrund. Der Tri-Band-Router ist im Webshop von Ubiquiti ab sofort zum Preis von 289 Euro erhältlich. Alternativ kann auch ein Bundle mit Router und MeshPoint für 529 Euro erworben werden, dieses ist allerdings aktuell ausverkauft und soll in zwei Wochen wieder lieferbar sein. Die Preise werden vom Hersteller ohne Mehrwertsteuer angegeben – bei einem aktuellen Steuersatz von 16 Prozent kommt man so auf 335,24 Euro für den Router bzw. 613,64 Euro für das Bundle.